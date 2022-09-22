شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تغيير صورة خلفية قفل الشاشة على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك وضع أي صورة تريدها على شاشة قفل جهاز أيفون الخاص بك، وإذا كنت قد قمت بالتحديث إلى iOS 16، فيمكنك حتى إضافة بعض الإضافات، مثل عناصر واجهة المستخدم " widgets"، وهنا نقدم لك خطوات القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية تغيير شاشة القفل على أيفون كيفية تغيير شاشة القفل على أيفون هناك عدة طرق لتغيير شاشة القفل على أيفون، ولكن إذا كنت تقوم بتشغيل iOS 16، فإن أسهل طريقة هي الانتقال مباشرة من خلال شاشة القفل.

يمكنك أثناء النظر إلى شاشة قفل iPhone، أن تضغط مع الاستمرار بإصبعك في أي مكان، وبعد لحظة، سيتم تصغير شاشة القفل وستظهر بعض الخيارات الجديدة.

حدد تخصيص لتعديل شاشة القفل الحالية، ويمكنك الضغط فوق رمز الصور في الجزء السفلي الأيسر لتغيير صورة شاشة القفل، ومرر لليسار أو لليمين لإضافة عامل تصفية، ثم الضغط فوق المربعات الموجودة في الأعلى لإضافة عناصر واجهة مستخدم.

إذا قمت بالضغط فوق الوقت الحالي، يمكنك أيضًا تغيير الخط واللون، اضغط فوق تم في الجزء العلوي الأيمن لحفظ تصميمك.

حدد علامة الجمع في الزاوية لفتح نافذة إضافة خلفية جديدة، ويتيح لك هذا الاختيار من بين مجموعة مختارة من شاشات القفل الجاهزة، والتي تتضمن مناظر في الوقت الفعلي للأرض، وأنماط رموز تعبيرية، وتدرجات لونية.

يمكنك أيضًا الاختيار من بين صورك العادية، فقط اضغط على الصور أو الأشخاص في الجزء العلوي من الشاشة.

ويمكنك أيضًا إنشاء تبديل الصور، في Photo Shuffle، ستختار سلسلة من الصور التي سيختارها أيفون بشكل عشوائي لاستخدامها كشاشة قفل، ومع التغيير بين الحين والآخر، يمكنك تغيير الصورة كل يوم أو كل ساعة أو حتى في كل مرة تقوم فيها بإلغاء قفل جهاز أيفون.

إذا كنت تستخدم iPhone XR أو أحدث، فيمكن أن تحتوي بعض صور شاشة القفل أيضًا على تأثيرات العمق، ويمنح هذا صورك تأثيرًا زائفًا ثلاثي الأبعاد من خلال جعل موضوع الصورة يحجب رؤيتك للساعة.

كما أنه بمجرد إنشاء شاشات قفل متعددة، يمكنك التبديل بينها وقتما تشاء بالضغط مع الاستمرار بإصبعك على شاشة القفل مرة أخرى، وعندما يتم تصغير شاشة القفل الحالية، ما عليك سوى التمرير للتبديل إلى شاشة أخرى.



كيفية تغيير شاشة القفل إذا لم يكن لديك نظام iOS 16 كيفية تغيير شاشة القفل إذا لم يكن لديك نظام iOS 16 إذا كنت لا تزال تستخدم نظام التشغيل iOS 15 أو أقدم، فلا يمكنك تغيير شاشة القفل عن طريق الضغط مع الاستمرار على الشاشة الحالية، ولا يمكنك أيضًا استخدام خيارات premade الجديدة.

لكن بدلاً من ذلك، افتح تطبيق الصور على أيفون وابحث عن الصورة التي تريد وضعها على شاشة القفل، ويمكن أن تكون صورة التقطتها بنفسك أو حفظتها من تطبيق آخر.

كما أنه بمجرد فتح الصورة، اضغط فوق رمز المشاركة في الزاوية اليسرى السفلية، فإنها الأيقونة التي تبدو كصندوق به سهم يخرج منه.

قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق استخدام كخلفية، وسيعرض لك جهاز أيفون معاينة لشكل شاشة القفل الجديدة، وعندما تعجبك كيف تبدو، اضغط فوق تم في الجزء العلوي الأيمن، أو تعيين في الجزء السفلي من الشاشة.

إذا سألك ما إذا كنت تريد جعل الصورة شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية، فاختر خيار قفل الشاشة.