تعرف على تقنية RAID ما هي وكيف تؤثر على أداء وحدات التخزين لديك

تقنية RAID هي تقنية خاصة بوحدات التخزين الخاصة بك تهدف الى تغيير او دمج قرص او عدة أقراص تخزين للحصول على مزايا أكثر في القرص الواحد، تحديدًا يساعدك في الحصول على مزايا أكثر للتخزين العادي سواء زيادة في عمر قرص التخزين او زيادة في السرعة، هناك مستويات لهذه التقنية هناك RAID 0 و 1 و4 و5 و6 و10، في هذا المقال نريد شرح المستويات المختلفة لهذه التقنية، بدءًا من المستويات البسيطة وهي 0 و1 و10، ثم ننتقل بعدها الى المستويات الأكثر تعقيدًا بعض الشيء وهي 4 و5 و6 فأكمل القراءة.

فكرة RAID العامة

الفكرة العامة في انك تقوم بدمج وحدتي تخزين او أكثر لإنشاء وحدة تخزين جديدة منفصلة تجمع بين خواص الوحدات الأساسية بشكل معين للحصول على نتيجة ما انت تريدها، النتيجة هذه قد تكون زيادة في عمر وحدة التخزين عن طريق دمج عمر وحدتي التخزين معًا، او زيادة في سرعة وحدة التخزين عن طريق دمج السرعتين معًا، بناء على استعمالك للجهاز انت تحدد نوع الدمج الأمثل لك وأيهم تحتاج لاستعمالك، هناك طريقتين لهذا الأمر، الاولى عن طريق الـHardware هناك متحكم مخصوص لهذا الأمر بداخل قرص التخزين نفسه ويتم كل شيء بسهولة من خلال الهاردوير، هناك الطريقة الأخرى من خلال الـSoftware ويقوم نظام التشغيل بتنظيم هذا الأمر وهذا ما سنشرحه في هذا المقال.

RAID 0

فكرة RAID 0 هي تقسيم البيانات بين وحدتي التخزين، لديك 100MB مثلًا من البيانات وتريد ان تُخزنهم على RAID 0 فبدلًا من ان يقوم النظام بتخزينهم على قرص واحد يقوم بتقسيمهم على قرصين في نفس الوقت، 50MB هناك و50MB هناك مما يؤدي الى زيادة سرعة قرص التخزين نفسها، عن طريق دمج سرعتي التخزين الخاصة بوحدتي التخزين، البيانات هنا تنقسم بين وحدتي التخزين بشكل متساوي فالبتالي انت لديك وحدتي تخزين يتم استعمالهما كوحدة واحدة.

المزايا

تقديم سرعات ممتازة بدمج السرعتين مما يؤدي ان بعض هاردات الـHDD تصل بعد دمج السرعة الى سرعات مقاربة للـSata SSD

المساحة لا تضيع حيث انك تستهلك كامل مساحة وحدتي التخزين معًا

العيوب

لا ضمان للأمان او الحفاظ على عمر وحدتي التخزين، في حالة تضرر واحدة منهم فالثانية ستتوقف عن العمل أيضًا مما يعني ضياع كل ملفاتك وبياناتك

RAID 1

هنا نستعمل ما يُسمى بالـData mirroring البانات يتم تخزينها على قرصي التخزين معًا، معًا بمعنى ان القرصين يتم التعامل معهما انهما بمساحة واحدة وهي نفس المساحة الأصلية لأي واحد منهما، بمعنى ان كان لديك 100MB فهي يتم كتابتها على كل قرص تخزين بنفس المساحة 100MB هناك و100MB هناك، هذا يؤدي الى زيادة عمر وحدة التخزين عن طريق دمج عمر وحدتي التخزين معًا، وفي حالة فشل وحدة تخزين عن الأخرى فالبيانات ستظل موجودة لديك لن تفقد أي شيء او أي معلومات نهائيًا.

المزايا

يمكنك استرجاع البيانات في حالة تضرر أي قرص تخزين

زيادة الأداء في حالة القراءة من على قرص التخزين

العيوب

بطئ في الكتابة على أقراص التخزين

المساحة المهدرة كبيرة بسبب تكرار البيانات بين وحدتي التخزين فتستهلك من وحدتي التخزين معًا

RAID 10 (RAID 1+0)

RAID 10 يُعرف باسم Nested او Hybrid RAID وهو الأكثر تكلفة بين الطريقتين الماضيتين، هو تجميع للـ0 و1، فكرته ان لديك وحدتي RAID 1 (مما يعني 4 وحدات تخزين) متصلين معًا في هيئة وحدة RAID 0، أي انك تحصل على كلا العالمين، تحصل على عمر افتراضي كبير مع تقديم سرعات مرتفعة جدًا، بالطبع مما يجعل هذه العملية أغلى بعض الشيء لأنها تعتمد على وحدات تخزين أكثر، هذا الخيار خليط بين السرعة المرتفعة والعمر الإفتراضي الكبير فهي خيار ممتاز جدًا.

المزايا

أداء سريع جدًا

عمر افتراضي كبير

العيوب

هذا يجعل المساحات أغلى بعض الشيء

RAID 4

فكرته هو نفس فكرة RAID 0 في تقسيم البيانات على عدة وحدات تخزين، مع اختلاف طفيف انه يقوم بتخصيص وحدة تخزين بيانات جزئية من الملفات المُخزنة مما يُساعد على وجود عمر افتراضي أكبر، يمكنك تخصيص 4 واحدات تخزين مثلًا فيقوم النظام بتخزين الملفات مُقسمة على 3 وحدات، وعلى القرص الرابع سيتم وضع الملفات والبيانات بشكل جزئي، في هذا الشكل ان حدثت مشكلة في الأقراص الأساسية وفشل أحد الأقراص يمكن استعادة الملفات عن طريق البيانات الجزئية، هذا أفضل من RAID 1 في التعامل مع المساحات فهذا يستغل المساحات بشكل افضل لا يوجد مساحة مُستغلة بشكل سيء توزيع المساحات ممتاز على قرص التخزين، لكن سرعة الكتابة تكون ابطأ نسبيًا بسبب ان البيانات الجزئية موجودة على قرص تخزين واحد مما يُسبب في شيء مثل الـBottleneck، هذه المشكلة قد حُلت في RAID 5 على العموم

المزايا

كفؤ في عملية زيادة عمر قرص التخزين من ناحية سعر التهزين

سريع من ناحية قراءة البيانات

العيوب

عمليات الكتابة بطيئة بعض الشيء

اذا تدمر القرص الخاص بالبيانات الجزئية ففكرة زيادة العمر الإفتراضي تُلغى هنا

RAID 5

هي مشابهة بشكل كامل لفكرة RAID 4 لكن الفرق بينها وبين 4 ان عملية وضع البيانات الجزئية لا تتم على قرص تخزين واحد بل تتوزع على الأقراص كلها، هذا يؤدي الى نقطتين تستفيد منهما، الأولى في فكرة تخزين البيانات الجزئية على أكثر من قرص تخزين بالتالي القضاء على فكرة الـBottleneck، من ثم هناك النقطة الثانية انك لا تخسر عمر وحدات التخزين الزائد بسبب انه عندما يتضرر واحد يمكنك استرجاع البيانات على أي حال من أي قرص مُخزن عليه بيانات مؤقتة بدون مشاكل.

المزايا

نفس مزايا RAID 4 مع امكانية استعمال سرعات كتابة أعلى وعمر أعلى

العيوب

لا يستطيع التعامل مع فشل أكثر من تضرر لقرص واحد

RAID 6

فكرة RAID 6 انه بدلًا من القيام بتخزين جزء واحد من البيانات مع تقسيمها على وحدات التخزين الا انه يقوم بتخزين جزئين من البيانات كلها، مما يسمح بوجود تسامح أكبر مع فشل أقراص التخزين فيمكن ان يفشل معك قرصين تخزين بدلًا من واحد فقط، هذا النظام يسمح لك بالحصول على عمر أفضل ووجود تسامح أكبر في عدد الأقراص المُستعملة والمتاحة لك.

المزايا

أفضل في استعادة البيانات وزيادة عمر التشغيل

يستطيع تحمل حتى فشل قرصين

العيوب

زيادة عدد أجزاء البيانات الجزئية