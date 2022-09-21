شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استجواب إيلون ماسك بقضية صفقة تويتر فى 26 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقوم تويتر باستجواب إيلون ماسك الأسبوع المقبل كجزء من الدعوى القضائية في محاولة الملياردير للتخلي عن صفقته البالغة 44 مليار دولار لشركة التواصل الاجتماعي، وقالت المحكمة إن إيداع ماسك مقرر في 26-27 سبتمبر وقد يمتد حتى 28 سبتمبر إذا لزم الأمر، وفقاً لموقع gadgets360.

من المقرر أن تبدأ محاكمة مدتها خمسة أيام في 17 أكتوبر في "ويلمنجتون" بولاية ديلاوير الامريكية، واتهم كل جانب الآخر بخرق اتفاق الاستحواذ في أبريل الماضي، حيث يريد تويتر من قاضٍ أن يأمر ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأغنى شخص في العالم، بشراء الشركة على النحو المتفق عليه مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد.

أفادت صحيفة "بلومبرج" أن إيداعات المحكمة كشفت أن المؤسس المشارك لتويتر جاك دورسي سيُطرد في دعوى الشركة التي من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، منذ أن توصل ماسك وتويتر إلى اتفاق، كان دورسي داعمًا لصفقة الاستحواذ على خدمة المدونات الصغيرة، تم استدعاؤه سابقًا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في أغسطس، وكان من المقرر استجوابه تحت القسم من قبل تويتر و ماسك يوم الثلاثاء.

وبحسب ما ورد اتهم ماسك الشركة بإخفاء عيوب خطيرة في أمن بياناتها، كما زعم أن تويتر أخفى عنه أنه لا يمتثل لاتفاقية 2011 مع لجنة التجارة الفيدرالية FTC فيما يتعلق ببيانات المستخدم، بناءً على ادعاءات قدمها المبلغون عن المخالفات ورئيس الأمن السابق بيتر زاتكو، الذي زعم أيضًا أن تويتر كان لديه يسمح بالوصول إلى وكلاء من الحكومات الأجنبية.