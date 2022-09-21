شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب منشئى الفيديو القصير 45% من أرباح الإعلانات لمنافسة تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يوتيوب عن طريقة جديدة للمبدعين لكسب المال من الفيديو القصير، حيث يواجه منافسة شديدة من تيك توك، حيث أعلنت خدمة البث المملوكة لشركة جوجل يوم الثلاثاء أنها ستقدم إعلانات على ميزة الفيديو القصيرة الخاصة بها وستمنح منشئي الفيديو 45 % من الإيرادات، وفقاً لموقع gadgets360.

كافح موقع الفيديو يوتيوب المهيمن على الإنترنت للتنافس مع تيك توك، التطبيق الذي بدأ في استضافة مقاطع فيديو لتحريك الشفاه وبعض المحتوي المختلف، وازدهر لاحقًا إلى مليار مستخدم شهريًا.

واستجاب يوتيوب في أواخر عام 2020 بمقاطع فيديو قصيرة مدتها دقيقة تجذب أكثر من 1.5 مليار مشاهد شهريًا، حيث يقول المسؤولون إن قنوات يوتيوب المحظورة تحقق دخلاً من الأخبار الوهمية

وأنشأ يوتيوب صندوقًا بقيمة 100 مليون دولار في أبريل، لإغراء منشئي المحتوى لإنشاء مقاطع فيديو صغيرة الحجم في محاولة للتشبث بالموهبة، ومن المفترض أن تكون خطة تقاسم الإيرادات الجديدة، التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، بمثابة إغراء أكبر وأكثر استدامة من الصندوق وشيء لم تتطابق معه تيك توك حتى الآن.

وأنتجت جوجل 14.2 مليار دولار في مبيعات إعلانات يوتيوب خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 9٪ عن نفس الفترة في عام 2021.

لكن مبيعات الإعلانات الأخيرة عكست أبطأ نمو منذ أن بدأ الكشف عن تلك البيانات قبل ثلاث سنوات، على الرغم من أن العوامل الاقتصادية العالمية تلعب دورًا، فقد قال المحللون الماليون إن تيك توك عامل أيضًا.