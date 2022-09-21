شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكان إيرلاينز تعلن اختراق بيانات عدد محدود من العملاء والموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أمريكان إيرلاينز إن متسللين ربما حصلوا على معلومات شخصية لـ"عدد قليل جدًا" من العملاء والموظفين، لكنها لم تحدد عدد الأشخاص المتضررين، مشيرة إلى عدم وجود دليل على أن المهاجمين أساءوا استخدام المعلومات.

وأخبرت الشركة العملاء المتأثرين أن الأسماء ورخصة القيادة وأرقام جوازات السفر والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد والمعلومات الطبية ربما تم اختراقها حسبما نقل موقع Engadget.

وتمكن المتسللون من الوصول إلى نظام البريد الإلكتروني الأمريكي من خلال حملة تصيد احتيالي، كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأخبرت الشركة المنظمين في ولاية مونتانا أنها اكتشفت التسلل في يوليو.

بدأت في إبلاغ العملاء المتأثرين الأسبوع الماضي. تقول شركة American إنها قامت بتأمين حسابات البريد الإلكتروني المخترقة وجلبت شركة أمن إلكتروني تابعة لجهة خارجية للتحقيق.

قالت شركة أمريكان إنها تضع المزيد من الإجراءات الفنية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة.

كما عرضت الشركة على العملاء المتأثرين بالانتهاك تغطية حماية سرقة الهوية لمدة عامين.

وفقا لبيان نقله موقع Engadget قال متحدث باسم أمريكان ايرلاينز:

"أميركان إيرلاينز على علم بحملة تصيد احتيالي أدت إلى الوصول غير المصرح به إلى عدد محدود من صناديق بريد أعضاء الفريق. تم تضمين عدد قليل جدًا من المعلومات الشخصية للعملاء والموظفين في حسابات البريد الإلكتروني هذه. على الرغم من عدم وجود دليل على إساءة استخدام أي معلومات شخصية ، فإن أمان البيانات له أهمية قصوى وقد قدمنا ​​للعملاء وأعضاء الفريق الدعم الوقائي. كما نقوم حاليًا بتنفيذ إجراءات وقائية تقنية إضافية لمنع وقوع حادث مماثل في المستقبل ".