شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتش يحظر مواقع المقامرة الرئيسية في أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تويتش عن تغيير كبير في سياستها وسط مخاوف متزايدة بشأن وجود تدفقات المقامرة على المنصة، قالت تويتش على تويتر إنها ستحظر بث مواقع المقامرة التي تحتوي على ألعاب القمار والروليت وألعاب النرد غير المرخصة في الولايات المتحدة ومناطق أخرى "توفر حماية كافية للمستهلك"، سيسري تغيير السياسة في 18 أكتوبر، ووعد Twitch بإصدار لغة السياسة الكاملة والمزيد من التفاصيل قبل هذا التاريخ.

وتتضمن قائمة المواقع المحظورة بعضًا من أكثر المواقع شهرة، بما في ذلك Stake وRollbit وDuelbits و Roobet وهى ليست مفاجأة حيث يمكن العثور على الكثير من التدفقات على تويتش بمحتوى مقامرة من تلك المجالات وفقا لما نقله موقع Engadget.

يقول تويتش إنه "قد يحدد الآخرين" من الآن فصاعدًا، لذلك من المحتمل أن تزداد قائمة المواقع المحظورة لفترة أطول. سيستمر موقع الويب في السماح لمواقع الويب التي تركز على أنواع معينة من محتوى المقامرة، بما في ذلك المراهنات الرياضية والرياضات الخيالية والبوكر.

وأصدر تويتش هذا البيان بعد أن هدد بعض أشهر لاعبي البث على المنصة، بما في ذلك Pokimane و DevinNash ، بمقاطعته في أسبوع الكريسماس إذا لم يحظر تدفقات المقامرة ورعايتها.

لقد اجتمعوا معًا ردًا على اعتراف أحد المشغلين بأنه خدع المتابعين وزملائه من حوالي 200 ألف دولار لتغذية إدمانه على Counter-Strike: Global Offensive.

كما يوضح Kotaku ، تتميز CS: GO بأشكال أسلحة لها قيمة نقدية حقيقية ، وتستخدمها مواقع المقامرة كرقاقات كازينو، أعاد الوحي فتح مناقشة تدفقات المقامرة على Twitch بشكل كبير، حيث أشار الناس إلى أنها قد تؤدي إلى سلوك مخادع من قبل اللافتات ويمكن أن تلحق الضرر بمستخدمي الموقع الشباب.