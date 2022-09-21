لماذا تم حظر Oppo وOnePlus في المانيا وهل يواجهون نفس المصير في باقي اوروبا؟

Oppo وOnePlus تم حظرهما في المانيا بشكل مفاجئ بسبب انتهاكات الشركة لبرائات أختراع خاصة بشركة نوكيا، نوكيا لديها برائات اختراع تخص الجيل الخامس من شركات الاتصال 5G، وهذا ما حكمت به المحكمة في المانيا بعدما رفعت نوكيا قضية على الشركتين بسبب هذا الانتهاك، فماذا يمكن ان يحدث بعد ذلك؟ لنتحدث في هذا المقال عن الأمر بشكل سريع ولماذا تم حظر هذه الشركات.

حظر Oppo وOnePlus في المانيا

تم حظر بيع هواتف Oppo وOnePlus في المانيا بعد حكم المحكمة على الشركتين، بعد ان لم تقم الشركتان بدفع مستحقات خاصة بشركة Nokia تخص استعمال برائة اختراع خاصة بنوكيا تختص بشبكات الـ5G، كلا الشركتين تم اخبارهما بأنه عليهما ايقاف كل عمليات البيع الخاصة بهواتفهم حتى يقوموا بحل مشاكلهم مع نوكيا، مما جعل الشركتين التابعتين لشركة BBK الصينية يقومان بإزالة كل ما يخص شراء هواتفهما من موقعهما.

بشكل بديل يمكن للشركتين اصدار أجهزتهم المستقبلية بدون التقنية التي تخص نوكيا نهائيًا حتى لا تستطيع نوكيا منعهم من أي شيء، لكن الشحنات الموجودة حاليًا في الدولة لا يمكن بيعها حتى يتم ازالة التقنية منها، اي انها يجب ان تُسحب بالكامل من ثم تعود للمصانع ليُعاد تغيير مكوناتها ويتم تغيير هذه التقنية وحذفها من الهواتف.

مصير الهواتف المُباعة

Oppo وOnePlus اكدوا بأن هذا الحظر لا يُشكل مشكلة على الأجهزة المُباعة حاليًا وان كل الأجهزة ستحصل على تحديثاتها بشكل دوري ولن تتأخر أي تحديثات على الهواتف فهاتف مثل Oppo Find X5 Pro ومستخدموه لن يقلقوا من تأخر اي تحديثات او استبدال هواتفهم أو أي شيء آخر، هواتفهم ستعمل كما هي.

رد Oppo وOnePlus

رد OnePlus جاء بأنها تحترم القوانين والقواعد الخاصة بالسوق الألماني وتحترم قرار المحكمة الذي صدر، هي ترى بأن مطالب شركة نوكيا رغم كونها غير عقلانية الا انها قانونية فيجب عليها اتباعها، في الوقت الحالي تعمل الشركة مع نوكيا على حل هذه المشكلة، بينما تتوقف مبيعات الشركة في الفترة الحالية حتى يتم حل الأمر، ون بلس تهتم بالسوق الألماني بشكل كامل ولا ترغب في ترك السوق الألماني نهائيًا، وانه لا توجد أي مشكلة في خدمات الشركة وستظل التحديثات تعمل بالكامل بلا مشاكل رغم حظر البيع، على النقيض Oppo لم تعلق بعد على هذه الأحداث غير ان التحديثات ستصدر بشكل طبيعي بدون أي مشكلة.

هل يمتد الحظر لخارج المانيا؟

لا نستطيع القول في هذه النقطة حيث انه لم ترفع نوكيا اي قضايا على الشركتين في الاتحاد الأوروبي نفسه ولا اخبار حول ان كان سيستمر الحظر ويمتد لخارج المانيا، حيث انه في الوضع الطبيعي تفرض كل دولة قوانينها، ان تحركت نوكيا ناحية الاتحاد الأوروبي بأكمله قد يتم ايقاف الشركتين في الاتحاد الأوروبي كاملًا لكن لا شيء رسمي بعد حول هذا الأمر، لا نتمنى ذلك.

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