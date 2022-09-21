شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. اختبار الوقود الحاسم لصاروخ القمر Artemis 1 التابع لناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري وكالة ناسا اختبارًا مهمًا لتزويد صاروخها القمري Artemis 1 اليوم 21 سبتمبر، من المقرر أن يبدأ الفنيون في تحميل دافعات الهيدروجين والأكسجين السائل فائقة البرودة في صاروخ Artemis 1's Space Launch System SLS اليوم الساعة 7:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 01:00 مساءً بتوقيت مصر، وفقاً لموقع space.

وستستخدم Artemis 1 SLS لإطلاق كبسولة Orion في رحلة غير مأهولة إلى مدار حول القمر والعودة من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، كان من المفترض أن تنطلق الرحلة التجريبية في أواخر الشهر الماضي، لكنها تأخرت مرتين بسبب مواطن الخلل، والثانية كانت تسرب الهيدروجين السائل الذي حدث خلال الفترة التي سبقت الإقلاع المخطط له في 3 سبتمبر.

قام فريق Artemis 1 باستبدال اثنين من الأختام في موقع التسرب، "فصل سريع" يربط المرحلة الأساسية SLS بخط وقود من برج الإطلاق المحمول، حيث سيساعد اختبار اليوم في تحديد ما إذا كان هذا الإصلاح ناجحًا أم لا، إذا سارت الأمور على ما يرام، فستظل المهمة في طريقها للانطلاق في 27 سبتمبر، مع فرصة احتياطية في 2 أكتوبر.

Artemis 1

هي المهمة الأولى في برنامج Artemis التابع لناسا، والذي يهدف إلى تأسيس وجود بشري طويل الأمد على القمر وحوله بحلول نهاية عام 2020، إذا سارت الأمور على ما يرام معArtemis 1، فإن Artemis 2 ستطلق رواد فضاء في رحلة حول القمر في عام 2024، وسيهبط Artemis 3 بالقرب من القطب الجنوبي للقمر بعد عام أو عامين.