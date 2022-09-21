شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو واتس آب سيتمكنون قريبا من "تعديل" الرسائل المرسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق واتس آب يعمل على ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من "تعديل" الرسالة المرسلة، وكما ذكر WaBetaInfo فإن تطبيق المراسلة قد يقدم قريبًا ميزة تسمى تحرير الرسالة، وستمكّن هذه الميزة المستخدمين من التخلص من الأخطاء عندما يرسلون رسالة عن طريق الخطأ أو على عجل.

وقال تقرير WaBetaInfo "القدرة على تحرير الرسائل غير متاحة لأنها لا تزال قيد التطوير، ولسنا متأكدين من موعد إصدارها، سنخبرك على الفور عندما يكون هناك تحديث متوافق أو معلومات إضافية حول تطوير الميزة".

وقد تم رصد الميزة في إصدار أندرويد التجريبي من التطبيق، لذلك يُقال أن الميزة تأتى إلى أندرويد أولاً، ويقدم WhatsApp بالفعل ميزة "الحذف للجميع" التى تمكن المستخدمين من حذف الرسالة المرسلة، لكن مع ميزة رسالة التحرير الجديدة هذه، لن يضطر المستخدمون إلى حذف الرسالة كاملة ويمكنهم التعديل وإجراء بعض التغييرات على الرسائل الموجودة.

وفي الوقت نفسه ورد أن WhatsApp سيتوقف عن العمل على بعض أجهزة iPhone في 24 أكتوبر، من المحتمل أن يتوقف WhatsApp عن إطلاق دعم البرامج لأجهزة iPhone التي تعمل على iOS 10 و 11، وهذا يعني أنه يتعين على مستخدمي iPhone 5 و 5C الحصول على إصدار أحدث من iPhone أو الحصول على لبدء استخدام نظام أساسي آخر للرسائل الفورية.