شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استدعاء "جاك دورسى" للشهادة فى المحكمة ضمن معركة تويتر وإيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يتم استجواب الرئيس التنفيذى السابق لشركة تويتر جاك دورسى، فى المحكمة فى المعركة القانونية المستمرة بين الرئيس التنفيذى لشركة تسلا "إيلون ماسك" ومنصة تويتر للتغريدات.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام نقلاً عن ملفات المحكمة، كان من المقرر أن يتم استجواب دورسى من قبل المحامين من الفريقين يوم الثلاثاء، وقدم الفريق القانونى لماسك الشهر الماضى مذكرة استدعاء فى المحكمة للحصول على أدلة من دورسى.

ويستعد تويتر وMusk لموعد المحاكمة في 17 أكتوبر في محكمة ديلاوير Chancery للتجادل حول محاولته إنهاء اتفاقية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار، وتنحى دورسي عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر للمرة الثانية في نوفمبر الماضي وسلم السيطرة على الشركة التي ساعد في إنشائها إلى أغراوال، ويدير حاليًا شركة الخدمات المالية Block.

وبعد أن اشترى أغنى رجل في العالم موقع تويتر قال دورسي "إن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla "هو الحل الوحيد الذي أثق به"، وقال "من حيث المبدأ، لا أعتقد أن أي شخص يجب أن يمتلك تويتر أو يديره، إنه يريد أن يكون منفعة عامة على مستوى البروتوكول، وليس شركة، ومع ذلك فإن حل مشكلة كونها شركة، فإن Elon هو الحل الوحيد الذي أثق به، أنا على ثقة من أن مهمته هي تمديد نور الوعي".

وفي مايو استقال من مجلس إدارة تويتر، وأكد دورسي بشكل قاطع أنه لن يكون الرئيس التنفيذي لشركة تويتر مرة أخرى، حيث ظهرت تقارير عن عودته إلى منصة التدوين المصغر بعد استحواذ Musk على 44 مليار دولار، وأنهى ماسك صفقة تويتر بسبب وجود حسابات مزيفة / غير مرغوب فيها.