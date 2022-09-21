شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحديث تطبيق إنستجرام على أجهزة أيفون أو أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى تحديث تطبيق إنستجرام بشكل متكرر بميزات وتحسينات جديدة، ويكون ذلك بكل من أندرويد وأيفون تلقائيًا، بحيث يكون لديك دائمًا إصدار محدث من التطبيق الاجتماعي، ولكن إذا كنت لا تستطيع الانتظار حتى يظهر التحديث الأخير على الشاشة الرئيسية لهاتفك، فيمكنك تحديث انستجرام يدويًا أيضًا من قائمة انتظار التحديث في متجر تطبيقات هاتفك.





كيفية تحديث انستجرام على أيفون1. ابدأ تشغيل تطبيق App Store على جهاز أيفون.

2. اضغط على أيقونة حسابك في أعلى يمين الشاشة.

3. قم بالتمرير لأسفل وانظر في قسم "التحديثات التلقائية القادمة"، ابحث عن انستجرام، وإذا رأيت التطبيق مدرجًا، فاضغط فوق تحديث إلى اليمين.

يجب تحديث انستجرام وبعد لحظات قليلة، يمكنك بدء التطبيق المحدث.





كيفية تحديث انستجرام على أندرويد1. ابدأ تشغيل تطبيق Play Store على جهاز أندرويد.

2. اضغط على أيقونة حسابك في الجزء العلوي من الشاشة.

3. اضغط فوق إدارة التطبيقات والجهاز.

4. إذا لم تكن بالفعل في علامة التبويب "نظرة عامة"، فاضغط فوق نظرة عامة.

5. اضغط فوق التحديثات المتوفرة.

6. في قائمة التطبيقات التي تنتظر التحديثات، ابحث عن انستجرام.

7. إذا رأيت انستجرام في القائمة، فاضغط فوق تحديث.

كما أنه بعد اكتمال التحديث، ابدأ انستجرام لتشغيل أحدث إصدار من التطبيق مع التحديثات الجديدة.