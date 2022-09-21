شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Chat يتيح مشاركة الوسائط المتعددة عبر الموبايل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم تطبيق Google Chat على الهاتف المحمول ، فيجب أن تكون على دراية بمدى مشاركة ملفات الوسائط المتعددة، ولعل الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بالفيديو، لكن يبدو أن Google قررت حل هذه المشكلة، حيث أعلنت أن المستخدمين سيتمكنون الآن من تحديد وإرسال مقاطع فيديو وصور متعددة أثناء المراسلة على تطبيق Chat Mobile.

ويمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى ميزة Multi-Send على تطبيق Gmail، ويمكن للمستخدم الآن إرسال ما يصل إلى 20 صورة أو مقاطع فيديو في رسالة واحدة، وفي السابق، سُمح لمستخدمي دردشة Google بإرسال صورة أو فيديو واحد فقط لكل رسالة، وبصرف النظر عن هذا، أضافت الشركة أيضًا بعض التحسينات الجديدة إلى تطبيق Google Meet لكل من أجهزة Android و iOS.

ميزة Google Chat Multi-Send متاحة الآن لجميع مستخدمي iPhone، وتم طرح هذه الميزة أيضًا لأجهزة Android ، ومن المتوقع أن تصل لجميع المستخدمين خلال 30 سبتمبر، ولم تصل ميزة Multi-Send للمستخدمين على إصدار الويب من الدردشة.