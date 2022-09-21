شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إطلاق جهاز ألعاب PS5 معاد تصميمه خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Sony جهاز PlayStation 5 فى عام 2020 ومنذ ذلك الحين قامت الشركة فقط بإضافة بعض التحسينات الطفيفة على الهيكل إلى وحدة التحكم الأحدث، ناهيك عن إعادة التصميم الرئيسية، وفى وقت سابق أشارت الشائعات إلى أن PS5 سيحتوى على إصدار Pro أو Slim لكن Sony لم تعلن عن أى منها منذ إطلاق وحدة التحكم الأصلية.

والآن يشير تقرير (من Insider Gaming) إلى أن شركة التكنولوجيا اليابانية تخطط لإطلاق نموذج PS5 جديد مع محرك أقراص قابل للفصل فى سبتمبر 2023، حيث إن Tom Henderson أحد المطلعين فى الصناعة، والذى توقع أيضًا بشكل صحيح وصول وحدات التحكم DualSense Edge ، وادعى أيضًا أن Sony تعمل حاليًا على الإصدار الجديد من وحدة التحكم.

ووفقًا للتقرير قد تبيع Sony محرك الأقراص المرفق بوحدة التحكم أو قد تقدم الجزء القابل للفصل بشكل منفصل، وسيتمكن مالكو PS5 من توصيل محرك الأقراص بوحدة التحكم باستخدام منفذ USB-C فى الخلف، لكن لم يذكر التقرير ما إذا كان PlayStation 5 Digital Edition.

وسيتم السماح للمالكين بتوصيل محرك الأقراص عبر منفذ USB-C الأمامي، ويمكن أن تضيف Sony هذه الوظيفة إلى PlayStation 5 Digital Edition من خلال تحديث البرنامج الذي قد يساعد أيضًا فى زيادة مبيعات وحدة التحكم هذه لأنها ستحرر المالكين من النظام البيئى الرقمى فقط.

ومن المتوقع أن تصمم الشركة هيكلًا جديدًا لوحدة التحكم يسمى "الشاسيه D" والذى سيعمل على الأرجح على نفس الأجهزة مثل سابقاتها، ومن المفترض أيضًا أن يندمج محرك الأقراص القابل للفصل مع المظهر العام لجهاز PS5 ولن يبدو كجهاز خارجي لوحدة التحكم، وأيضًا قد يحل PS5 القادم مع محرك الأقراص محل الإصدار الرقمي الذي لم يتم بيعه جيدًا للشركة.