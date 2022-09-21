شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراجة تطير بسرعة 62 ميلاً فى الساعة تكلفتها 777 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الخبراء دراجة طائرة تسمى Xturismo، يمكنها السفر بسرعة 62 ميلاً فى الساعة لمدة تصل إلى 40 دقيقة لأول مرة فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع فى معرض أمريكا الشمالية للسيارات فى ديترويت، وهذه الدراجة هى من عمل شركة Aerwins، ومقرها ولاية ديلاوير، والتى تصنع الطائرات بدون طيار والمركبات غير المأهولة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تبلغ تكلفة Xturismo حاليًا 777000 دولار، على الرغم من أن شركة Aerwins تقول إنها ستطور إصدارًا أصغر العام المقبل، بالإضافة إلى إصدار كهربائي بالكامل في عام 2025 لبيعه بحوالي 50000 دولار.

أخذ ثاد سكوت، الرئيس المشارك لمعرض السيارات، الدراجة الهوائية في جولة مؤخرًا، وقال لرويترز "أشعر وكأنني أبلغ من العمر 15 عاما وقد خرجت للتو من حرب النجوم وركبت دراجتهم"، معبرا "أنا متحمس جدا".

وأضاف سكوت، "أن الأمر رائع.. كانت التجربة مبهجة، إنها مريحة في الإقلاع والهبوط، ولا يمكنني انتظار المستقبل".

وترتكز الدراجة عند الاستراحة على الأرض على مزلقين للهبوط، على غرار تلك التي يمكن رؤيتها على طائرة هليكوبتر تقليدية، وتزن Xturismo التي كانت قيد التطوير خلال العامين الماضيين 660 رطلاً ويبلغ طولها حوالي 12 قدمًا.