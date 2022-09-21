علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أخيرًا سلسلة iPhone 14 التى طال انتظارها فى 7 سبتمبر فى حدث Far Out، وتتكون سلسلة iPhone 14 الجديدة بالكامل من أربعة أجهزة iPhone - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وفيما يلى نعرض  أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus  و iPhone 14 Pro Max:

 

 

iPhone 14 Plus

الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED

المعالج: A15 Bionic

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP

نظام التشغيل: iOS 16

الوزن : 203 جراما

البطارية: 4325 mAh

 

iPhone 14 Pro Max

الشاشة: بقياس 6.7-بوصة (1290  × 2796 ) OLED

المعالج: Apple 16 Bionic

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 48 MP (OIS, PDAF)، و 12 MP (Telephoto, OIS, PDAF) و 12 MP (Urtla-wide, PDAF)

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP

نظام التشغيل: iOS 16

الوزن : 240 جراما

البطارية: 4323 mAh

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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