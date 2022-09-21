شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تكمل توسعة الطاقة الإنتاجية فى مصنع شنغهاى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت Tesla مشروعًا لتوسيع الطاقة الإنتاجية في مصنعها في شنغهاي، وفقًا لبيان على منصة حكومة شنغهاي لإفصاح الشركات عن المعلومات البيئية، وأضاف البيان أن تسلا ستختبر خطوط الإنتاج للترقية خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 30 نوفمبر.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن تسلا كانت تكثف إنتاجها للوصول إلى هدف إنتاج حوالي 22000 وحدة من طراز 3 وسيارات موديل Y أسبوعيا في مصنع شنغهاي، فيما ذكرت صحيفة بكين ديلي الحكومية المدعومة من الدولة في نوفمبر الماضي أن شركة صناعة السيارات الأمريكية تعتزم استثمار ما يصل إلى 1.2 مليار يوان (170 مليون دولار).

ويأتى هذا الاستثمار لتوسيع طاقتها الإنتاجية في مصنعها في شنغهاي مما سيسمح لها بتوظيف 4000 شخص إضافي في الموقع، وذكرت وسائل الإعلام الصينية في ذلك الوقت أنه كان من المتوقع في الأصل أن ينتهي المشروع في أبريل.