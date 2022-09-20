شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصلح مشكلة بأجهزة Xbox Series X .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم معظم الشركات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الطبع والنشر لوسائطها الرقمية باستخدام التكنولوجيا التي تقيد نسخ وبيع الأعمال والبرامج المحمية بحقوق الطبع والنشر، ويمنع هذا المستخدمين من نسخ الألعاب على أقراص مضغوطة لأغراض المشاركة والبيع ، كما تستخدمه شركات الألعاب (بما في ذلك مايكروسوفت) لمصادقة عمليات شراء الألعاب.

وفي وقت سابق، كانت إحدى المشكلات الرئيسية في وحدات تحكم Xbox Series X هي إدارة الحقوق الرقمية من مايكروسوفت على الإنترنت والتي لم تسمح للاعبين بالوصول إلى الألعاب المشتراة بعد انقطاع الخدمة أو مشكلات أخرى.

واشتكى المستخدمون أيضًا من تعذر الوصول إلى ألعاب أقراص Xbox One إلى جانب العناوين التي لا تتطلب اتصالاً بالإنترنت أثناء عدم الاتصال بالإنترنت، قامت مايكروسوفت الآن بإصلاح هذه المشكلة من خلال تحديث حديث لن يجبر اللاعبين على إجراء فحص عبر الإنترنت أو التنزيل من قرص Xbox One.

وتأكيدًا على تجربة اللعب غير المتصلة بالإنترنت لمستخدم Xbox ، أكد قائد الهندسة Eden Marie أن المستخدمين بدأوا مؤخرًا في ملاحظة التغيير الجديد الذي تم تضمينه بالفعل مع التحديث 2206 الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا الصيف.

وقال أن الشركة قامت بفحص البيانات منذ إطلاق وحدات التحكم Series X | S وقررت أن التحقق من التوافق عبر الإنترنت ليس ضروريًا "في الغالبية العظمى من حالات أقراص Xbox One." ومع ذلك ، قد لا يزال يتعين تحديث بعض العناوين عبر الإنترنت بعد التثبيت "لضمان أفضل تجربة" ، كما أضافت.





ما كان يسبب المشكلةكانت مشكلة وحدة التحكم Xbox series X هذه مرتبطة بنظام التسليم الذكي من مايكروسوفت والذي لم يسمح للمستخدمين بتثبيت لعبة مباشرة من القرص عند إدخال أنواع مختلفة من أقراص الألعاب (Xbox One / Xbox Series X) على وحدة تحكم جديدة.

وبدلاً من ذلك، تم استخدام وحدة التحكم الجديدة لتثبيت إصدار محدث من اللعبة من الإنترنت حتى عندما كانت وحدات التحكم Series X قادرة تمامًا على تشغيل معظم عناوين Xbox One مباشرة من القرص.

هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن لعب العديد من الألعاب غير المتصلة بالإنترنت والتي إما تحمل علامة تجارية لـ Xbox One أو Xbox Series X.

ومع ذلك ، لن تسمح وحدات التحكم الجديدة للمستخدمين بلعب ألعاب Xbox أو Xbox 360 الأصلية بدون تحديثات.





اللعب دون اتصال بالإنترنت على Xbox: الاستثناءاتتتطلب وحدات تحكم Xbox series X من المستخدمين إنشاء حساب وتسجيل الدخول إليه للوصول إلى الألعاب، لذلك يتعين على المستخدمين الاتصال بالإنترنت مرة واحدة على الأقل أثناء إعداد وحدة التحكم. بصرف النظر عن هذا، هناك بعض الألعاب (المعروفة باسم "stubs") مثل Forza Horizon 5 أو Halo Infinite التي لا تتضمن الإصدار الكامل من اللعبة، لذلك سيحتاج المستخدمون أيضًا إلى الاتصال بالإنترنت لتنزيل أحدث إصدارات الألعاب وحزم التوسعة والمزيد.