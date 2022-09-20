شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة هبوط مركبة لونا 16 على سطح القمر وتفاصيل مهمتها التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط مسبار القمر Luna 16 التابع للاتحاد السوفيتي على القمر لاستعادة عينة من التربة في 20 سبتمبر 1970، وبعد أربعة أيام، أصبحت أول مركبة فضائية آلية تعيد عينة من تربة القمر إلى الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، كانت Luna 16 أول مركبة فضائية روبوتية تنجح في الهبوط على القمر، وأخذت عينة من التربة مع إعادتها إلى الأرض.

كما أنه قبل لونا 16، حاول برنامج الفضاء السوفيتي إعادة عينة من القمر وفشل خمس مرات، فيما هبطت لونا 16 بهبوط ناعم على سطح القمر حيث استعادت 101 جرامًا من تربة القمر.

كانت هذه هي العينة القمرية الثالثة التي تم إحضارها إلى الأرض بشكل عام، كما أعادت بعثات أبولو 11 وأبولو 12 التابعة لناسا بعض الصخور والتربة من القمر.