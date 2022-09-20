ميزة Dynamic island في آيفون 14 برو وبروماكس تتصدر التريند.. ومعلومات لا تعرفها عن الخاصية الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - طرحت شركة أبل الأمريكية، خلال مؤتمرها السنوي الذي عُقد مؤخرا، عن هواتفها‏ الجديدة iPhone 14 mini وiPhone 14 بقياس 6.1 بوصة، وiPhone 14 Plus بقياس 6.7 بوصة.

وتصدرت ميزة Dynamic island الموجودة في هاتفي آيفون 14 برو وآيفون 14 بروماكس، تريند مواقع التواصل ومحركات البحث.

ماهي الميزة الجديدة؟

ميزة Dynamic island، هي محاولة من آبل للاستفادة من التصميم الجديد للواجهة الأمامية في الهاتفين، بعد تصغير مساحة النوتش واستبداله بثقب مستطيل، دمجت فيه الكاميرا الأمامية والمستشعرات الخاصة ببصمة الوجه FaceID

ويمكن الاستفادة من الميزة الجديدة Dynamic island فيما يخص التفاعل مع الاخطارات أو الفاعليات مباشرة، بحيث تستغل آبل الثقب داخل الشاشة لعرض أدوات التحكم في تشغيل الوسائط عند الاستماع إلى مقطع صوتي أو بودكاست، بالإضافة إلى عرض حالة الشحن عند توصيل الشاحن أو اكتشاف سماعات ايربودز أو عرض عدد دقائق المكالمة التي يجريها المستخدم وغيرها، مع إمكانية استغلال التطبيقات الخارجية المساحة أو الميزة لعرض معلومات مثل نتائج المباريات الرياضية.

وطرحت الشركة آيفون 14 وآيفون 14 بلس بأقوى شاشات سبق وأن طرحت بها هواتف آيفون، وتتاح بـ5 ألوان مختلفة، الهاتف بإصداريه يعمل برقاقة متطورة A15.

وتأتي كاميرا آيفون 14 آيفون الجديدة بدرجة 12 ميجابيكسل.

وأعلنت أبل عن إجراء تحسينات بنسبة 49% على قدرة الكاميرا بهاتف آيفون لالتقاط صور في درجة إضاءة منخفضة.

والكاميرا الأمامية من هاتف آيفون 14 محسنة بدرجة 38% في عملية التقاط الصور في درجة إضاءة منخفضة.

وكاميرا آيفون 14 تطرح بخاصية جديدة باسم photonic engine، تلتقط مزيداً من التفاصيل والألوان في درجة إضاءة منخفضة.

كما أعلنت أبل رسمياً إلغاء استخدام منفذ شريحة خط الهاتف التقليدية SIM، واستبدالها بتقنية eSIM الإلكترونية.

ويطرح هاتف آيفون 14 بخواص جديدة تشمل خاصية استشعار تعرض المستخدم لحادث سير، تلك الخاصية المشابهة للتي زودت بها ساعة أبل الجديدة Series 8.

وأكدت الشركة تزويد الهاتف بخاصية إجراء مكالمات بأماكن لا تحتوي على تغطية باستخدام القمر الصناعي الأقرب في حالات الطوارئ، الخاصية تعرف باسم خاصية الطوارئ "SOS" عبر القمر الصناعي.

وخاصية الاتصال بالقمر الصناعي، تعمل عن طريق توجيه الهاتف لأحد الأقمار الصناعية عن طريق نظام مدمج بالهاتف لتحديد مدار الأقمار الصناعية، الخاصية ستسمح للهاتف بإجراء رسائل نصية قصيرة خلال 15 ثانية في حالة صفاء الأجواء.

ويأتي هاتف آيفون 14 بسعر 799 دولارا بنفس سعر آيفون 13، أما آيفون 14 بلس بسعر 899 دولارا.