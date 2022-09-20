شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل ترفع أسعار متجر التطبيقات فى جميع أنحاء أوروبا وآسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل أنها سترفع أسعار كل من التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق، ولا تشمل اشتراكات التجديد التلقائي، عبر عدة مناطق بدءًا من 5 أكتوبر القادم، حيث تتأثر جميع المناطق التي تستخدم عملة اليورو، إلى جانب تشيلى ومصر واليابان وماليزيا وباكستان وبولندا وكوريا الجنوبية والسويد وفيتنام.

ويختلف المبلغ المضاف إلى الأسعار القديمة، بناءً على قائمة فئة الأسعار المحدثة (PDF) التي نشرها عملاق التكنولوجيا، ستكلف التطبيقات التي تبلغ تكلفتها حاليًا 99 سنتًا للمستخدمين 1.19 يورو في مناطق اليورو، فى حين أن التطبيقات التي تكلف 4.99 يورو ستكلف يورو إضافيًا بقيمة 5.99 يورو، حيث تزداد الرسوم الإضافية كلما ارتفع السعر في فئة تسعير المشتريات التي تكلف 14.99 يورو، على سبيل المثال، ستكلف الأشخاص 17.99 يورو بدلاً من ذلك.

ولم تشرح آبل السبب وراء ارتفاع الأسعار، أما بالنسبة للبلدان التي تستخدم اليورو، قد يكون ارتفاع الاسعار جزئيًا بسبب أن اليورو ضعيف مقابل الدولار وحتى أنه انخفض إلى ما دون التكافؤ للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين، ربما لا ينبغي أن يكون هذا الارتفاع في الأسعار مفاجئًا بسبب ذلك، نظرًا لأنه من المتوقع أيضًا أن يدفع الناس كثيرًا مقابل iPhone 14 في أوروبا أكثر من الولايات المتحدة.