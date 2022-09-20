شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق صاروخ Artemis 1 التابع لناسا ينتظر اختبار الوقود فى 21 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفصل ناسا بضعة أيام فقط عن اختبار رئيسي لتزويد الوقود لمركبتها الضخمة الجديدة التي قد تجعل أو تقضي على فرص وكالة الفضاء في إطلاق مهمة Artemis 1 إلى القمر الأسبوع المقبل، وفقاً لموقع space.

سيختبر التزود بالوقود، الذي ستحاول ناسا القيام به يوم الأربعاء 21 سبتمبر، إصلاح تسريبين من الهيدروجين على الصاروخ، حيث يُطلق عليهما نظام الإطلاق الفضائي، بالإضافة إلى طريقة جديدة أبطأ لتزويد المركبة المعززة المكونة من 32 طابقًا بالوقود في الوسادة 389 A من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

ويأتي اختبار التزويد بالوقود Artemis 1 التابع لناسا بعد محاولتين فاشلتين لإطلاق مهمة Artemis 1 - أول رحلة تجريبية غير مأهولة لصاروخ SLS بكبسولة أوريون في 29 أغسطس و3 سبتمبر، أولاً بسبب مشكلة في درجة حرارة المحرك تم تتبعها إلى جهاز استشعار سيئ، ومن ثم بسبب تسرب كبير لوقود الهيدروجين، ومنذ ذلك الحين، أصلحت وكالة الفضاء خط هيدروجين قطره 8 بوصات وخط أصغر بحجم 4 بوصات.

خلال اختبار التزويد بالوقود Artemis 1 يوم الأربعاء ستقوم ناسا بملء قلب الصاروخ والمراحل العليا بـ 3.3 مليون لتر من الهيدروجين السائل والأكسجين السائل الذي يحتاجه للإطلاق، وقال مسؤولو ناسا إنها ليست بروفة كاملة للإطلاق ولن يتم تشغيل كبسولة Artemis 1 Orion الفضائية ومعززات الصواريخ الصلبة المزدوجة، ولكنها مصممة للتحقق من إصلاحات تسرب الوقود وأعمال عملية التزويد بالوقود الجديدة.