شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 30% من سكان قرية هندية منشئو محتوى على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا حكمنا من خلال المحتوى الموجود على خلاصاتنا الاجتماعية، فقد يبدو أن العالم يسيطر عليه المؤثرون ولكن تخيل أنك تعيش في مدينة مليئة بهم، حيث اشتهرت قرية هندية في مدينة رايبور بمحتواها عبر الإنترنت، مع 40 قناة على يوتيوب وحوالي 1000 من سكانها البالغ عددهم 3000 نسمة يشاركون في إنشاء المحتوى.

واكتسبت قرية تولسي، وهي قرية في ولاية تشاتيسجاره بوسط الهند، اسم "قرية YouTube الهندية" بسبب مآثر سكانها، وبحسب التقرير فقد شوهد قرويون وهم يصورون السكان وهم يركبون الجرارات، وكذلك أطفال يتسابقون في الشوارع.

ويستخدم البعض طائرات بدون طيار لالتقاط اللقطات، بينما تتميز الرسومات والعروض الأكبر بالعديد من السكان المحليين الذين يؤدون أو يساعدون في الجانب الفني، وقال أحد السكان المحليين، شيتان ناياك، إن الجميع يطلق على قريتنا اسم "قرية YouTube".

"العديد منهم لديهم قنواتهم الخاصة على YouTube على قنوات YouTube ، نصنع مقاطع فيديو كوميدية وبرامج تعتمد على الأغاني ومقاطع فيديو عن السباق، جميع أنواع الفنانين تقريبًا هنا، كما أوضح مستخدم YouTube آخر، Aditya Vaghil.

ويعمل العديد من المقيمين الآن على المحتوى بدوام كامل، بينما يدعي البعض أنهم يكسبون ضعف أو ثلاثة أضعاف رواتبهم السابقة. أصغر مستخدمي YouTube يبلغ من العمر 15 عامًا، بينما تبلغ الأكبر سنًا جدة تبلغ من العمر 85 عامًا.