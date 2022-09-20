بعض هواتف iPhone 14 Pro تعاني من اهتزازات في الكاميرا لكن هناك حل قادم

iPhone 14 Pro و Pro Max لديهم مشكلة غريبة بعض الشيء، الكاميرا تهتز، لا أقصد انها تهتز في التقاط الصور وتخرج بصور مهزوزة فقط، بل انها تهتز بداخل الهاتف نفسه، المشكلة غريبة لكن مستخدمي الايفون 14 برو وبرو ماكس يشتكون من سماع صوت داخل الكاميرا نفسها من داخل الهاتف عند تشغيلها على تطبيق طرف ثالث، تصور ان تفتح سناب شات او ماسنجر وتريد تصوير شيء وتجد الصورة مهزوزة بالكامل وهناك صوت تراطم بلاستيك بالداخل بشكل غريب، نعم هذا هو المستشعر يتحرك بالداخل لكن لماذا يحدث ذلك؟

اهتزاز كاميرا iPhone 14 Pro

في iPhone 12 Pro Max قدمت Apple اول تثبيت بصري باستعمال تقنية الـSensor Shift وهي فكرة تعتمد على تحريك لا العدسة بل المستشعر نفسه لضمان الحصول على صور اكثر ثباتًا، الفكرة كلها في تحريك المستشعر انها ستقضي على الإهتزازات الناتجة من المصور نفسه بشكل أفضل، طبعًا Apple طورت هذه التقنية مع الوقت وقد قدمت تطورًا جديدًا فيها في هذا العام مع تقديمها مستشعر كاميرا أكبر بانتقالها لمستشعر الـ48MP، لكن هنا تظهر المشكلة، بسبب المستشعر الكبير الجديد لم تستطع Apple ضبط حركة الـSensor Shift بأفضل شكل ممكن فصارت الكاميرا تهتز وترتج بداخل الهاتف عند تشغيل أي تطبيق طرف ثالث للكاميرا، مثل ان تستعمل Snapchat وTiktok وtwitter.

فيديو وتغريدة للمشكلة

شركة Apple من ناحيتها رأت المشكلة وقررت ان ترسل تحديثًا جديدًا لهواتف iPhone 14 Pro و Pro Max والشركة تعمل عليه الآن من أجل تقديم التحديث خلال الأسبوع القادم من أجل حل هذه المشكلة، المشكلة وان كانت تؤثر على الكاميرات في تطبيقات الطرف الثالث لكن انا ارى ان لها تأثيرً سلبيًا آخر، وهو المستشعر نفسه الذي يرتطم بإطاره فيخرج منه هذا الصوت، نتمنى الا يؤثر هذا علىى مستشعر الكاميرا نفسه والا يتضرر بشكل كبير.

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