أفضل 12 متصفح للإنترنت للكومبيوتر

من يعلم أي متصفح تقوم بقراءة هذا المقال من خلاله الآن..ولكن، انت هنا بالتأكيد لأنك تبحث عن متصفح أفضل، متصفحات الإنترنت هي بمثابة الوسيط بينك وبين الخادم، والتي تمكنك من التصفح والتواصل والتنزيل والقراءة..إلى آخرة! ولآداء هذه المهام وغيرها تحتاج لمتصفح أسرع، وأفضل، وأقوى، وفي هذا المقال سأوافيك بمجموعة من أفضل المتصفحات التي يمكنك تنزيلها واستخدامها لتصفح الإنترنت، تابع المقالة لتتعرف على ما تريد.

مجموعة من أفضل متصفحات الإنترنت

Google chrome

يعد google chroom من أهم المتصفحات والتي يستخدمها غالبية المستخدمين منا، وحتى أنني أنقل إليهم هذا المقال من خلال هذا المتصفح، يمتاز جوجل كروم بالعديد من الخصائص والأدوات التي تجعله من الأفضل، حيث به العديد من الأدوات..مثل أداة إدارة كلمات السر، وخاصية المزامنة عند التسجيل بحساب جوجل الخاص بك، كما أنه يدعم كافة اللغات بما فيهم لغتنا العربية، ويمتاز بنظام حماية قوي لحماية خصوصيتك وحماية كلمات السر وبيانات الدفع الإلكتروني، كما توجد ميزة الملء التلقائي التي توفر الكثير عند تسجيلك على أحد المواقع أو أحد منصات التواصل الاجتماعي، والأكيد أنه يمتاز بالسرعة وهو ذو واجهة سلسة ومميزة، كما يتوفر به متجر Chrome web store لتحميل الإضافات وغيرها بشكل مجاني، فيمتاز جوجل كروم بالعديد من الإضافات التي لا حصر لها والتي يكون لها دورًا فعال أثناء استخدامه.

مميزات:

أحد أكبر وأشهر متصفحات الإنترنت.

يمتاز بالسرعة والسلاسة.

ذو واجهة مميزة وبسيطة وسهل التعامل معها.

به العديد من الأدوات والخصائص.

يمكن إدارة كلمات السر من خلاله.

به خاصية المزامنة التلقائية.

يدعم كافة اللغات.

يقدم حماية قوية للخصوصية ولكلمات السر وبيانات الدفع الإلكتروني.

يحتوي على العديد من الإضافات الهامة.

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Mozilla firefox

بالنسبة لي..يعد mozilla firefox ثاني أفضل بعد جوجل كروم، عرف موزيلا فايرفوكس كمنافس أساسي لجوجل كروم، وقد أثبت جدارته على مدار السنوات الماضية حتى الآن، حيث به إمكانيات وخصائص عديدة ورائعة، ذو واجهة سلسة وسهل التعامل معها، يدعم العديد من الأدوات، كاداة حظر الإعلانات والمزعجة والنوافذ المنبثقة، كما توجد أدوات حظر الوصول إلى الكاميرا وذلك يحفظ خصوصيتك، كما يوجد ذلك المتجر الذي يمكنك من خلاله الحصول على الإضافات المميزة والتي تساعدك كثيرًا أثناء استخدامك ف الحاجات المختلفة.

مميزات:

أحد أفضل متصفحات الإنترنت.

به العديد من الخصائص والأدوات.

يمتاز بواجهة سلسة ورائعة وسهل التعامل معها.

يوفر العديد من الأدوات مثل أداة حظر الإعلانات.

يوفر أداة حظر النوافذ المنبثقة.

يوفر إمكانية الملء التلقائي للبيانات.

يوفر حماية لكلمات السر.

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Microsoft edge

هل تتذكر internet explorer الشهير؟ هذا ولكن برداء جديد ولامع، Microsoft edge طورته شركة مايكروسوفت، وقد طورته بشكلٍ ممتاز، حيث يقدم سرعة وسلاسة عالية للغاية! مما يجعله منافسًا قوي لجوجل كروم وفايرفوكس، يتسم بعد استهلاكه لمواد الجهاز، مما يجعله أسرع ولا يؤثر على سرعة الجهاز بشكل عام، كما يوفر جدار حماية قوي لحمايتك من المواقع الضارة التي يمكن أن تؤذي جهازك بالفيروسات وأدوات التجسس، واجهته المميزة والسلسة هي سبب أكبر لكونه من الأسرع، وهي معلومة لأجلك..أنه مايكروسوفت إيدج هو المناسب في حالة احتياجك للدخول على أحد منصات الخدمات العامة، كنتائج الثانوية العامة، أو كمواقع حجز الأراضي، حيث يقدم خدمة أسرع ويمكنك من الولوج لهذه المواقع بدون مشاكل تقريبًا حتى أثناء ضغط السيرفرات الخاصة بها.

مميزات:

يعد من أكبر وأهم متصفحات الإنترنت.

به العديد من الخصائص الهامة.

به العديد من الأدوات الرائعة.

يتسم بواجهة مميزة وسلسة.

يوفر حماية قوية لك من خلال جدار الحماية القوي.

هو الأنسب لمواقع الخدمات العامة عند ضغط السيرفرات الخاصة بها بالعديد من المستخدمين.

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Brave

والأن نبدأ مع تلك التي لا يعلم عنها الكثير..Brave هو احد متصفحات الإنترنت التي تقدم آداء مقبول ومناسب للجميع، يتسم بسرعته وسهولة التعامل معه من واجهته المميزة، أصبح الآن منافسًا للتطبيقات الأكبر، حيث يوفر حماية وآمان أثناء التنقل، وبه العديد من الأدوات..مثل أداة حجب النوافذ المنبثقة، وأداة حجب الإعلانات المزعجة، كما أنه يوفر متجر للإضافات كجوجل كروم تمامًا.

مميزات:

أحد أفضل متصفحات الإنترنت.

يحتوي على العديد من الخصائص والأدوات الهامة.

يوفر حماية وآمان أثناء التصفح.

يوفر أداة حجب النوافذ المنبثقة.

يوفر أداة حجب الإعلانات المزعجة.

يوجد به متجر للإضافات كجوجل كروم.

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Opera

عرف أوبرا قديمًا كأحد التطبيقات الهامة التي لا غبار على الأداء الذي تقدمه، حيث أنه يجابه جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس، يحتوي أوبرا على العديد من الإضافات الهامة والخصائص، ويقدم حماية مميزة لك كمستخدم؛ من خلال أدوات الحماية التي يوفرها، كأداة حجب النوافذ المنبثقة، وأداة حجب الإعلانات المزعجة، والوقوف أمام تنزيل الملفات التي يمكن أن تكون ضارة لجهازك، كما يوفر إمكانية الدخول في الوضع الليلي والوضع النهاري، كما يوجد متجر للإضافات كالذي في جوجل كروم وفايرفوكس، وجيد في عدم استهلاكه لمواد الجهاز.

مميزات:

يعد من أفضل متصفحات الإنترنت.

يحتوي على مدير تحميلات مميز للتعامل مع الملفات التي تم تحميلها.

يحتوى على العديد من الخصائص والأدوات.

يوفر أداة حجب النوافذ المنبثقة.

يوفر أداة حجب الإعلانات المزعجة.

يوفر إمكانية التغيير بين الوضع الليلي والوضع النهاري.

لا يستهلك مواد الجهازالخاص بك.

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Vivaldi

Vivaldi هو أحد أفضل المتصفحات التي يمكنك التعامل معها، لا مشكلة بارزة معه، حيث يحتوي على العديد من الخصائص والأدوات، حيث يمكن تخصيص الواجهة الخاصة به والتعديل عليها لتناسبك، كما يمكن تثبيت المواقع المفضلة في الشريط العلوي الخاص بالموقع، ويمكن ضبط الخطوط على المواقع للخطوط الأنسب لعينيك، كما أنه عند عرض السجل الخاص بك من خلاله، فإنه يظهر مقدار الوقت الذي استخدمت فيه المواقع على حدى! وهذه ميزة جيدة لمن يراقبون أولادهم وأنفسهم، كما توجد إمكانية التعامل مع النوافذ المتعددة وترتيبها للوصول إليها بسهولة.

مميزات:

أحد أفضل متصفحات الإنترنت.

يحتوي على العديد من الخصائص والأدوات.

به أدوات ضبط الخطوط والألوان.

يمكن تخصيص وتعديل الواجهة للشكل الأنسب بالنسبة لك.

يحتوي على مدير سجلات مميز.

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Maxthon

من أفضل المتصفحات التي يمكنك تحميلها على جهازك، يتسم Maxthon بالعديد من الإضافات التي تم وضعها به عند إصداره، وهو ذو واجهة مميزة وبسيطة للتعامل معها بسهولة، كما يوفر العديد من الأدوات الهامة؛ كأداة مانع الإعلانات، وأداة تنزيل التقاط الشاشة والتي تعد هامة جدًا بالنسبة لي، كما أنه بالتأكيد يتسم بالسرعة والسلاسة، ويوفر حماية لكلمات السر بجانب إدارتها، كما يوجد به وضع القراءة ليسمح لك قراءة النصوص بدون أي تشويش بسبب الإعلانات أو الصور على الموقع.

مميزات:

أحد أفضل متصفحات الإنترنت.

به العديد من الخصائص والإضافات.

يتسم بواجهة بسيطة ومميزة سهلة التعامل معها.

يوفر العديد من الأدوات الهامة.

يوفر أداة مانع الإعلانات.

يوفر أداة لقطة الشاشة..وغيرهم من الأدوات.

يوفر حماية وإدارة لكلمات السر.

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Avast Secure Browser

طوّر هذا التطبيق من خلال مطوري برنامج Avast الشهير للحماية من الفيروسات، حيث يعمل كوسيط بين المتسخدم والخادم، يمكن من خلاله البحث عن العديد من صيغ الملفات؛ كالوسائط والصور والنصوص، كما أنه يمكن من خلاله استيراد المعلومات من جوجل كروم أو موزيلا..إلخ، ويدعم إمكانية التنقل الخفي فلا يتتبعك سجل الزيرات، ويقدم سلاسة جيدة للتعامل معه بسهولة وبسرعة.

مميزات:

أحد أفضل متصفحات الإنترنت.

يحتوي على العديد من الإعدادات والخصائص.

يمكن من خلاله البحث عن العديد من أنواع الملفات.

يدعم إمكانية التنقل الخفي.

يمكن من خلاله استيراد المعلومات من المتصفحات الأخرى.

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Yandex

يعد Yandex من الأفضل من بين التطبيقات السابقة، حيث يوفر العديد من الأدوات والخصائص الهامة للمستخدم، كادوات حماية الخصوصية ، وأداة حجب الإعلانات المزعجة، وأداة حجب النوافذ المنبثقة، كما يوفر أدوات الحماية اللازمة لحماية البيانات الشخصية وكلمات السر، وأدوات حظر المواقع والملفات الضارة، كما يمكن تخصيص الواجهة مع توفر العديد من القوالب الجاهزة التي يمكنك تطبيقها على الواجهة، كما يتسم بالسرعة وبسلاسة التعامل معه.

مميزات:

يعد من أفضل متصفحات الإنترنت.

يوفر العديد من الأدوات والخصائص الهامة.

يوفر أدوات حماية الخصوصية.

يوفر أداة حجب الإعلانات المزعجة.

يوفر أداة حجب النوافذ المنبثقة.

يوفر أدوات الحماية اللازمة لحماية البيانات الشخصية.

يقوم بحماية كلمات السر.

يمكن تخصيص الواجهة الخاصة به.

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UC Browser

هو أحد المتصفحات الهامة والتي يمكنك تحميلها على هاتفك أيضًا، حيث يعد UC browser منافس قوي لتطبيقات مثل كروم وموزيلا، يمتاز بالسرعة والكفاءة العالية في تقديم خدماته، ويعد مناسب للأجهزة الضعيفة والأجهزة المتوسطة فإنه لا يستهلك مواد الجهاز فلا يتسبب بأي درجة من درجات البطء، كما يتوفر مدير تنزيلات مميز يمكنك من خلاله إدارة تنزيلاتك بسهولة، كما يتوفر به أدوات الحماية اللازمة لحماية الخصوصية.

مميزات:

أحد أفضل المتصفحات للإنترنت.

يمتاز بالسرعة والكفاءة العالية.

مناسب للأجهزة ذات القدرات الضعيفة والمتوسطة.

يتوفر به مدير تنزيلات متكامل ومميز.

به أدوات الحماية اللازمة لحماية خصوصيتك.

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Torch

يعد Torch من المتصفحات الجميلة التي يمكنك تحميلها على جهازك، حيث يحتوي على العديد من الخصائص التي تميزه، كدعمه للسحب والإفلات بداخله، وتوفر كافة الملحقات والإضافات كالتي توجد على متجر كروم، مع مدير تنزيل قوي وشبه متكامل، كما أنه يتسم بالسرعة والسلاسة في التعامل معه.

مميزات:

يعد من أفضل المتصفحات للإنترنت.

يحتوي على العديد من الخصائص التي تميزه.

يدعم خاصية السحب والإفلات.

يحتوي على العديد من الملحقات والإضافات الهامة.

يتوفر به مدير تنزيل مميز وشبه متكامل.

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Comodo IceDragon

يعتبر Comodo IceDragon من أفضل المتصفحات التي يمكنك التعامل معها، حيث يتسم بالعديد من المميزات التي تجعله من ضمن الأفضل، كسرعته العالية، وتميزه بواجهة بسيطة ومصممة بشكلٍ جيد ليسهل التعامل معه، كما يتوفر به العديد من الخصائص والإضافات الهامة، كأدوات حجب النوافذ المنبثقة والإعلانات المزعجة والمواقع الضارة، بالإضافة لأدوات الخصوصية اللازمة لحماية خصوصيتك، كما أنه يدعم إضافات فايرفوكس وهناك نسخة لدعم إضافات لجوجل كروم.

مميزات:

أحد أفضل المتصفحات للإنترنت.

يحتوي على العديد من الخصائص والأدوات.

به أدوات حماية الخصوصية اللازمة.

يحتوي على أدوات حجب النوافذ المنبثقة والإعلانات الضارة.

يدعم إضافات فايرفوكس وجوجل كروم.

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