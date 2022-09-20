شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلاث طرق غير معروفة على واتساب ستغير طريقة كتابة الرسائل النصية للأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي واتساب على عدد كبير من الميزات والإعدادات التي يمكن أن تساعد في جعل إرسال الرسائل أمرًا سهلاً.

فيما يلي ثلاث حيل غير معروفة يمكنك تجربتها وفقا لموقع ذا صن:

قم بتغيير خط واتساب الخاص بك.

ما عليك سوى فتح واتساب على آيفون، وادخل إلى الدردشة واكتب رسالة.

ثم قم بتمييز كلمة (أو جملة، أو رسالة كاملة) واضغط بإصبعك لأسفل.

ستظهر قائمة منبثقة: انقر على رمز BIU.

يتيح لك هذا تغيير نمط الخط - مما قد يتسبب في إرباك الأصدقاء.

هذه ليست الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا التأثير.

لجعل النص غامقًا ، كل ما عليك فعله هو وضع علامة النجمة على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول تشجيعها .

وبالمثل من الممكن أيضًا جعل رسائل واتساب مائلة،

إنها تعمل بنفس الطريقة التي كانت بها الحيلة الجريئة ، ولكن باستخدام رموز مختلفة.

تحتاج إلى وضع شرطة سفلية على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول تحريرها.

ترسم ميزات يتوسطه خط على طول خط النص بالكامل: يتوسطه خط.

تُستخدم عادةً للإشارة إلى وجود خطأ ما، أو يجب تجاهله.

للحصول على خط يتوسطه خط، ضع علامة تيلدا (رمز الخط المتعرج) على جانبي رسالتك.

احفظ النصوص المهمة.

الحيلة الأولى هي حفظ الرسائل كمفضلة.

ما عليك سوى فتح واتساب ثم الانتقال إلى الدردشة.

إذا ضغطت بإصبعك على رسالة معينة، فستحصل على خيار تمييزها بنجمة.

ثم انتقل إلى الإعدادات وابحث عن الرسائل المميزة بنجمة.

هذا هو المكان الذي سيتم فيه تخزين جميع رسائلك المفضلة.

إنها طريقة سهلة لتتبع الرسائل المهمة - ربما عنوان أو اتجاهات سفر أو حتى خدعة ذكية على واتساب.

تثبيت أفضل الدردشات الخاصة بك.

اختراق آخر للتعلم هو تثبيت الدردشات.

هذه طريقة سهلة لتحديد أولويات الأشخاص المفضلين لديك في WhatsApp.

إذا كان لديك WhatsApp مشغول في بعض الأحيان يمكن أن يتم دفن أحد المجموعات ودردشات العمل.

ولكن من الممكن بالفعل تثبيت العديد من الدردشات بحيث تظل في الجزء العلوي من موجز المحادثة الرئيسي.

اذهب إلى قائمة الدردشة الخاصة بك ثم اسحب يمينًا في المحادثة.

يمكنك بعد ذلك النقر فوق تثبيت وستلتزم الدردشة المحددة بأعلى الخلاصة.

وإذا غيرت رأيك لاحقًا فيمكنك إلغاء التثبيت في أي وقت.