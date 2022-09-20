شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية البحث عن "الفلاتر" فى ستورى انستجرام وحفظها على التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون الفلاتر أداة مفيدة لرفع مستوى قصص انستجرام الخاصة بك، وعلى المستوى الأساسي، يمكن أن تكون بمثابة مصحح بسيط للألوان، ولكن هناك أيضًا خيار لاستخدامها لبناء العلامة التجارية لشركتك أو صياغة جمالية متماسكة للملف الشخصي.

ويعد استخدام الفلاتر الموجودة سهلاً مثل الاختيار من خيارات الكاميرا المحملة مسبقًا، وإذا كنت تبحث عن خيارات جديدة، فإن الأمر يتعلق فقط بالانتقال إلى معرض الفلاتر.

إليك كيفية البحث عن فلاتر لقصتك على Instagram وحفظها على هاتفك.

كيفية البحث عن الفلاتر على Instagram 1. انقر فوق علامة (+) الموجودة بجانب أيقونة قصتك في موجز الأخبار الخاص بك؟

2. اسحب إلى اليسار على شريط القائمة الدائري لشاشة الكاميرا حتى تصل إلى خيار استعراض التأثيرات ، الذي يمثله عدسة مكبرة.

3. اضغط على أيقونة العدسة المكبرة لفتح معرض التأثيرات.

4. اختر من بين الفلاتر الشائعة على الصفحة الرئيسية، أو قم بالتمرير عبر الفئات وحددها في الأعلى.

5. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك النقر فوق العدسة المكبرة في الزاوية اليمنى العليا للبحث.

نصيحة سريعة: يمكنك معاينة الفلاتر التي تهمك عن طريق النقر عليها واختيار جربها.

كيفية حفظ وتنزيل فلتر Instagram على الكاميرا

1. أثناء وجودك في معرض التأثيرات ، انقر فوق عامل التصفية الذي ترغب في تجربته وانتظر حتى تفتح صفحة المعاينة.

2. ابحث عن رمز التنزيل الموجود في أسفل يمين الشاشة وانقر فوقه لحفظه في الكاميرا.

3. سيظهر الرمز ممتلئًا عند حفظ فلتر القصة في Instagram.

نصيحة سريعة: أثناء اختبار الفلتر، يمكنك أيضًا النقر فوق اسم المرشح في الجزء السفلي من الشاشة لإحضار خيار Save Effect ، والذي يمكنك النقر فوقه لحفظ التأثير على الكاميرا.

يمكنك الآن العثور على فلاتر قصة Instagram المحفوظة حديثًا في القائمة عندما تذهب لإنشاء قصة جديدة.