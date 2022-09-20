شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. التقى رصيف المكوك أتلانتس بمحطة مير الفضائية فى 19 سبتمبر 1996 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهاردة" منذ 26 عاما التقى مكوك الفضاء "أتلانتس" بمحطة الفضاء الروسية "مير" لتوصيل الإمدادات والمعدات في 19 سبتمبر 1996، وفقاً لموقع space.

والتقطت البعثة أيضًا رائدة فضاء ناسا "شانون لوسيد"، التي أمضت 188 يومًا على متن المختبر المداري، حيث حطمت الرقم القياسي، في المقابل، أنزلوا رائد فضاء آخر من ناسا، "جون بلاها"، الذي قضي الأشهر الأربعة على متن المحطة الفضائية.

كانت STS-79 أول مهمة مكوكية تزور محطة مير الفضائية منذ اكتمال بنائها، وكانت رابع مهمة مكوك ترسو في محطة مير الفضائية.

وباستخدام الليزر وكاميرات الفيديو كإرشادات، رست "أتلانتس" بسلاسة مع مير، وقام رواد الفضاء بتسليم الطعام والماء والملابس والتجارب العلمية اللازمة إلى الطاقم على متن الطائرة.