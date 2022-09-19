شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة "Boom" الأسرع من الصوت تعانى إهمال موردى المحركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت شركة "Boom" للطائرات الأسرع من الصوت مؤخرًا شريكها في المحرك النفاث للطائرة "Overture"، ولم تهتم شركات تصنيع المحركات الرئيسية الأخرى بالمشروع أيضًا، حسبما أفاد موقع Insider.

وبعد أن وقعت Boom على "اتفاقية مشاركة" مع أحدي شركات السيارات، لمحركات نفاثة أسرع من الصوت في عام 2020، ولكن أعلنت الأخيرة الأسبوع الماضي أنها تركت المشروع الآن.

وقالت الشركة: "يمكننا إعادة تأكيد نيتنا للإعلان عن شريك محرك Boom المختار ونهجها التحويلي لرحلة أسرع من الصوت موثوقة وفعالة من حيث التكلفة ومستدامة، في وقت لاحق من هذا العام."، حيث تمتلك الشركة 20 طائرة تحت الطلب من أمريكان إيرلاينز و15 طائرة من يونايتد، وتخطط لبناء مصنع في كاليفورنيا والبدء في نقل الركاب بحلول عام 2029.

وهناك عدد محدود من الشركات المصنعة الأخرى القادرة على تطوير محرك نفاث أسرع من الصوت، وقالت جميع الشركات الكبرى إنه ليس في خططها فعل ذلك الآن.

وقالت Boom إنها ستعوض إنتاجها الكربوني من خلال استخدام وقود طيران مستدام "SAF"، ومع ذلك ، قال تقرير منظمة الطيران المدني الدولي إن ذلك سيكون استخدامًا سيئًا لأنواع وقود القوات المسلحة السودانية الشحيحة، نظرًا لارتفاع معدل حرق الوقود مقارنة بالطائرة العادية، كما أشارت إلى أن "ارتفاع الرحلات البحرية التي تفوق سرعة الصوت يزيد من وقت بقاء الانبعاثات بشكل كبير".