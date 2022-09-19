شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. Discord Voice يتوفر الآن لوحدات تحكم Xbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت مع Discord لفترة طويلة لتبسيط تجربة الصوت لمستخدمي Xbox، حيث أصبح Discord Voice متاحًا أخيرًا لجميع أجهزة Xbox Series X | S و Xbox One.

وقالت مايكروسوفت في منشورها الرسمي على المدونة إن مستخدمي Xbox يمكنهم الآن الدردشة مع أي شخص على Discord عبر القنوات الصوتية أو المكالمات الجماعية مباشرة من وحدات التحكم الخاصة بهم، وبفضل دعم Discord Voice ، أصبح من الممكن الآن معرفة من المتصل والمتحدث أثناء اللعب على وحدة التحكم الخاصة بك.

ويدعم تكامل Discord Voice الجديد أيضًا التبديل بين دردشة لعبة Discord Voice و Xbox أثناء ممارسة الألعاب، وسيكون من الممكن أيضًا ضبط الصوت، عملية الإعداد سهلة للغاية: كل ما تحتاجه هو تطبيق Discord للجوال.

ولاستخدام قدرة Discord Voice ، تحتاج إلى ربط حساب Discord الخاص بك بحساب Xbox الخاص بك من تطبيق Discord للموبايل، وهذه الخطوة إلزامية حتى لو قمت بربط حسابات من قبل ، كما أوضحت مايكروسوفت، وبمجرد الانتهاء من الربط ، يمكنك الانضمام إلى أي قناة صوتية من Discord أو الاتصال بها ونقلها إلى Xbox الخاص بك.

وفي منشور المدونة الرسمي ، شكرت مايكروسوفت أيضًا مستخدمي Xbox Insider على تقديم ملاحظات قيمة في عملية التطوير، وأخيرًا، وعدت شركة البرمجيات العملاقة أيضًا بجلب المزيد من تجارب Discord إلى Xbox في المستقبل