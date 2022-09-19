شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحقق فى السبب وراء تجميد الشاشة فى iPhone 14 Pro‌ عند نقل البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكي عدد من مستخدمي هواتف iPhone 14 Pro‌ الجديدة من أبل من مشكلة جديدة تتعلق بتجمد الشاشة عند بدء نقل البيانات من أي هاتف أيفون قديم إلى أحد الإصدارات الجديدة من هواتف Pro.

وبحسب موقع macrumors الأمريكى، فإن أبل بدأت بالفعل في التحقق من مشكلة تجميد الشاشة في هواتف iPhone 14 Pro‌ و iPhone 14 Pro‌ Max عند بدء نقل البيانات، حيث أوضحت التقارير تعرض مستخدمي إصدارات ابل الجديدة من هواتف 14 Pro‌ لتجميد الشاشة عند إستعادة البيانات من iCloud، أو خلال عملية بدء سريع للهاتف.

وأشارت أبل إلى إمكانية تطبيق حل مؤقت في الوقت الراهن وذلك عبر إعادة تشغيل الهاتف في حالة تجميد الشاشة لفترة أكثر من 5 دقائق، فيما تشير التوقعات إلى أن ابل ستطلق تحديث جديد لنظام iOS 16 لتقدم من خلاله معالجة لهذه المشكلة.

الجدير بالذكر أن هواتف أيفون 14 تأتى بنظام iOS 16 مثبت مسبقاً، كما يتوفر للهواتف بالفعل تحديث iOS 16.0.1 للتثبيت مباشرة بعد الإنتهاء من ضبط إعدادات الهاتف.