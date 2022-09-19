شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكونجرس يريد الشفافية بشأن تحقيق فشل إطلاق بلو أوريجين من إدارة الطيران الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد اللجنة الفرعية للفضاء والملاحة الجوية في مجلس النواب إجابات واضحة من إدارة الطيران الفيدرالية بشأن سبب حدوث خطأ في إطلاق Blue Origin في 12 سبتمبر الماضي، وفقاً لموقع space.

وأدى فشل صاروخ Blue Origin خلال إطلاق غير مأهول هذا الشهر إلى حث أعضاء الكونجرس على مزيد من الشفافية في تحقيق إدارة الطيران الفيدرالية في الحادث.

وتم تدمير أحد صواريخ "New Shepard" التابعة لشركة Blue Origin في عملية إطلاق فاشلة في 12 سبتمبر الماضي أثناء حمل كبسولة غير مأهولة على متن رحلة العلوم NS-23 من موقع إطلاق الشركة في غرب تكساس.

وقام نظام إجهاض بفصل الكبسولة عن الداعم المصمم، مما يسمح لها بالعودة إلى الأرض، ولم تنشر Blue Origin أي تفاصيل عن سبب الحادث ولم تقم إدارة الطيران الفيدرالية "FAA" بالتحقيق في الفشل.

وأصدر قادة الكونجرس في اللجنة الفرعية العلمية التابعة لمجلس النواب المعني بالفضاء والملاحة الجوية خطابًا في 15 سبتمبر الماضي، يدعو إلى مزيد من الشفافية من إدارة الطيران الفيدرالية نظرًا لأن بلو أوريجين تستخدم أيضًا صواريخ "New Shepard" لإطلاق الركاب في رحلات شبه مدارية.

وخلال عملية الإطلاق في 12 سبتمبر، انطلقت شركة "New Shepard" التي يمكن إعادة استخدامها من شركة بلو، لنقل 36 حمولة علمية، بما في ذلك 18 حمولة من وكالة ناسا، إلى الفضاء شبه المداري والعودة، ولكن حدث خطأ ما بعد دقيقة واحدة وخمس ثوانٍ من الرحلة حيث كان الصاروخ يقترب من 30 ألف قدم، حيث تسبب خطأ في صاروخ New Shepard في إجهاض نظامه، مما أدى إلى إخراج كبسولة الحمولة الخالية من الداعم قبل تدميرها.

كانت عملية إطلاق NS-23 New Shepard الفاشلة مهمة Blue Origin لـ 23والثانية في الرحلة منذ بدء الرحلة في عام 2015، حدث الخطأ الأول في عام 2015، عندما تحطمت مركبة New Shepard المعززة بدلاً من الهبوط، ولكن كبسولتها غير المأهولة وصلت بنجاح إلى شبه مداري وعادوا بسلام.