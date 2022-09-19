تسريبات عالم GTA ولعبة GTA 6 الجديدة

GTA 6 أكثر لعبة منتظرة هذه الفترة، وكل فترة صراحة، نحن اقتربنا من 2023 أي ان GTA 5 قد تُكمل عامها العاشر قبل ان نرى الجيل الجديد من هذه اللعبة، تتفق او تختلف مع العاب GTA لكنها من أنجح سلاسل الألعاب في العالم واللاعبون ينتظرون تحديثًا جديدًا في كل لعبة، ولفترة طويلة من الوقت كانت Rockstar لا تهتم الا بتطوير GTA Online واضافة أشياء جديدة يمكن شراؤها في اللعبة ومهمات جديدة بعيدة عن طور القصة وعن عالم GTA الطبيعي، لكن المهم ماذا تسرب؟ الكود المصري للعبة GTA 5 ولعبة GTA 6 قد تسربوا بالكامل، غير لقطات من لعبة GTA 6 قد تسربت أيضًا توضح لمحات من الشكل النهائي للعبة والمدينة التي ستقع فيها أحداث اللعبة وغيرها، تعالى لنتحدث عن كل ما تم تسريبه في هذا المقال فتابع معنا.

تسريب لعبة GTA 6

عملية اختراق وصلت لسيرفرات Rockstar وتوغلت بداخل السيرفرات بكثرة حيث انه كانت هناك تسريبات بالجملة من موقع الشركة، نتحدث عن اكثر من 90 ملف فيديو مختلف لمقاطع لعب من داخل اللعبة، اكثر من ساعة من الـGameplay تم تسريبها وتوضيح لتفاصيل تخص اللعبة المستقبلية، من الفيديو المُسرب فالشخصية الأساسية قد تُدعى Lucia وهي شخصية أنثوية تبدأ اللعب بها في عملية سطو على أحد الأماكن، وهناك شخصية أخرى تُسمى Jason فقد يبدو ان لدينا شخصيتين اساسيتين في هذه اللعبة، الأماكن كلها تُشير الى ان هذه اللعبة قد تحدث في مدينة Vice City ولن تكون هذه اول زيارة لهذا العالم، كانت هناك لعبة GTA Vice City في هذه المدينة، لكن لا أشياء كثيرة واضحة، اللعبة في تسريبها تشبه بحد كبير لعبة GTA V وهو أمر منطقي بسبب ان Rockstar تستعمل Assets من لعبة جاتا 5 في هذه اللعبة فبديهي ان تجد اللعبتين متشابهتين، لكن النسخة النهائية ستختلف تمامًا عن النسخة المُسربة من اللعبة، موقع GTA Forum كان اول موقع حصل على هذه التسريبات والآن كل التسريبات قد رُفعت على يوتيوب.

الفيديوهات المُسربة

تسريب الكود المصدري للعبة GTA 5 و GTA 6

المعضلة ليست فقط في تسريب صور وفيديوهات من داخل اللعبة، بل ان هناك مصيبة أكبر ستصدم محبي اللعبة في كل مكان وهي مشكلة الكود المصدري، حيث سُرب الكود المصدري الخاص بلعبتي جاتا 5 وجاتا 6، حيث ان عملية الاختراق تمت عن طريق هندسة الاجتماعية من شخص واحد استطاع الوصول الى حساب بداخل الشركة ومنه حصل على كل البيانات اللازمة، والتي هي الكود المصدري للعبتين كبيرتين بالفعل، مشكلة تسريب الكود المصدري ان كل شيء عن اللعبة يصير متاحًا، سيستطيع المخترقون تدمير تجربة اللعب وانشاء الكثير من التعديلات والكثير من التغييرات على اللعبة بدون مشاكل، من شأن هذا تدمير اللعبة كل طرق الغش ستكون متاحة ومفتوحة للجميع، حتى تجربة اللعب Online ستتدمر تمامًا

المشكلة ان هناك أخبار ان الكود الخاص بلعبة جاتا 5 قد تم بيعه بالفعل بـ100 الف دولار بالفعل، دعني اُضحكك في البداية ما تم نشره بأن المشتري قد اشتراه بـ100 الف دولار كبداية من شخص ادعى ان معه الكود المصدري وقد اتضح ان هذه عملية سرقة، لكن نفس الشخص اشتراه من صاحب الكواد مجددًا بـ100 الف دولار اخرى، لكن هل تعلم حجم المصيبة التي تنتج من تسرب كود مصدري؟ كل شيء سيكون متاحًا من هذه اللعبة، لن تستطيع الاستمتاع بتجربة اللعب بسبب تخريب المطورين والمعدلين بها، الموضوع سيتعدى الـMods التي انتشرت هذا أمر سهل، لكن طرق الغش وطرق التلاعب باللعبة ستنتشر، وان تم بيع الكود المصدر للعبة جاتا 6 هذا سيجعل الشركة تُعيد بناء اللعبة من الصفر من جديد لأنها لن تستطيع التحكم في اللعبة بالكود المُسرب، على Rockstar الآن التحدث مع المسربين والتفاوض معهم للتحكم في هذا الأمر، تسريب الكود المصدري وتركه مُسربًا لدى الناس وبيعه لأشخاص آخرين يعني القضاء على اللعبة قبل اطلاقها، مما يجعل الشركة تضطر الى اعادة بناء اللعبة من الصفر، نحن توقعنا اطلاق اللعبة في عام 2024 وننتظرها لتصدر عام 2024 لكن بهذا التسريب ان لم يُحل الأمر يبدو اننا سننتظر كثيرًا.

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