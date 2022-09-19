شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هابل يصور مجرة ​​حلزونية على بعد 180 مليون سنة ضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صورة أخرى مذهلة لعجائب الفضاء تمت مشاركتها هذا الأسبوع من قبل باحثين باستخدام تلسكوب هابل الفضائي.

وتظهر هذه الصورة التي التقطتها هابل المجرة NGC 1961 وذراعاها تمتد إلى الظلام وتدور حول مركزها المشرق والمزدحمة.

تقع المجرة على بعد 180 مليون سنة ضوئية، في كوكبة Camelopardalis أو الزرافة، هذه الكوكبة الأقل شهرة يمكن رؤيتها من نصف الكرة الشمالي وهي كبيرة ولكنها باهتة.

وتتميز هذه المجرة بالذات بنواتها المجرية النشطة ، وهي المنطقة المشرقة للغاية في قلبها.

تعد نوى المجرة النشطة أو النوى المجرية النشطة أهدافًا للدراسة لأنها أكثر إشراقًا مما يمكن تفسيره بوجود النجوم هناك، حيث يتم إنتاج كميات كبيرة من الإشعاع عندما تسقط المواد في الثقب الأسود الهائل في مراكزها.

يوضح علماء هابل أن "NGC 1961 عبارة عن حلزوني متوسط ​​و AGN ، أو نوى مجرة ​​نشطة، نوع من المجرات"، "الحلزونات المتوسطة تقع بين المجرات الحلزونية" المحظورة "و" غير المحظورة "، مما يعني أنها لا تمتلك شريطًا محددًا جيدًا من النجوم في مراكزها.

وتحتوي مجرات النوى المجرية النشطة (AGN) على مراكز ساطعة جدًا غالبًا ما تفوق سطوع باقي المجرة عند أطوال موجية معينة من الضوء حسبما نقل موقع Digitartlends.

ومن المحتمل أن تحتوي هذه المجرات على ثقوب سوداء فائقة الضخامة في نواتها تنتج نفاثات ورياحًا لامعة تشكل تطورها. NGC 1961 هو نوع شائع إلى حد ما من النوى المجرية النشطة التي تنبعث منها جسيمات مشحونة بطاقة منخفضة. "

وعلى الرغم من أن الثقوب السوداء نفسها غير مرئية لأنها تمتص الضوء الذي يقترب منها ، يمكن أن تتوهج المناطق المحيطة بالثقب الأسود مباشرة.

عندما يدور الغبار والغاز حول الثقب الأسود في هيكل يسمى قرص التراكم، تحتك جزيئات الغبار والغاز معًا وتزداد درجة الحرارة. يمكن أن تصل أقراص التراكم هذه إلى درجات حرارة عالية جدًا، حتى أكثر سخونة من سطح الشمس، إنها مشرقة لأنها تصدر إشعاعًا عبر الطيف الكهرومغناطيسي اعتمادًا على البيئة الخاصة، بما في ذلك الضوء المرئي والأشعة السينية.