شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة فاليرى بولياكوف صاحب الأرقام القياسية فى عالم الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت مؤسسة "روس كوسموس" اليوم الاثنين رائد الفضاء، فاليري بولياكوف الذي توفي عن عمر يناهز الـ 80 سنة، حسبما نقل موقع RT.

وجاء في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الروسية نعت فيه رائد الفضاء "أبحاثه ساعدت في إثبات أن جسم الإنسان جاهز للرحلات الفضائية ليس فقط إلى المدارات القريبة من الأرض، بل وإلى الفضاء السحيق أيضا.. نعرب عن خالص تعازينا لأسرة وأقارب وأصدقاء فاليري فلاديمروفيتش بولياكوف".

ولد بولياكوف في مدينة تولا الروسية في 27 أبريل عام 1942، وعمل كطيار ورائد فضاء في العهد السوفيتي، وما بين عامي 1994 و1995 قضى 437 يوما و18 ساعة في محطة مير الفضائية السوفيتية، مسجلا رقما قياسيا لأطول فترة إقامة في الفضاء في رحلة واحدة.

وشارك بولياكوف خلال حياته المهنية في بعثتين فضائيتين قضى خلالهما فترة إجمالية في الفضاء بلغت 678 يوما.