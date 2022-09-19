شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 54 قمراً صناعياً من ستارلينك للمدار بعد 5 تأخيرات بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت سبيس إكس 54 قمرا صناعيا عريض النطاق من ستارلينك من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا أمس، بعد خمسة أيام متتالية من التأجيل لسوء الأحوال الجوية، وفقاً لموقع space.

وحمل صاروخ SpaceX Falcon 9 الأقمار الصناعية Starlink Group 4-34 إلى مدار أرضي منخفض، ونشرها كما هو مخطط لها، بعد حوالي 15.5 دقيقة من الإقلاع.

عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض وهبطت على متن الطائرة بدون طيار التابعة لشركة SpaceX، والتي كانت تتمركز في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا، كان هذا هو الإطلاق السادس والهبوط لهذا المعزز.

ستارلينك هو كوكبة SpaceX من الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، حيث قامت الشركة بإطلاق أكثر من 3200 من الأقمار الصناعية في المدار حتى الآن، وتعمل SpaceX على توسيع الكوكبة بسرعة، حيث تحدث عمليات الإطلاق كل أسبوع تقريبًا وأحيانًا أكثر من ذلك.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX مؤخرًا، إنه يأمل في إطلاق ما يصل إلى 100 مهمة SpaceX في عام 2023، والهدف هو زيادة خدمة ستارلينك في أسرع وقت ممكن للعملاء البعيدين الذين تريد الشركة خدمتهم.

حصلت SpaceX بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية لإطلاق 12000 قمراً صناعياً من ستارلينك، كما تقدمت الشركة بطلب إلى جهة تنظيمية دولية لإرسال 30 ألف أقمار صناعية أخرى إلى المدار.

أعلنت شركة SpaceX مؤخرًا عن تعاونها مع T-Mobile لإرسال خدمة النطاق العريض مباشرة إلى الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى ذلك، وقعت SpaceX مع Royal Caribbean لتقديم ستارلينك على السفن السياحية ، لتحسين خدمة الإنترنت في البحر.