شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى أيقونة "قطرة الماء" فى ساعة أبل؟ وكيف يمكن تشغيلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز ساعات Apple بأنها مقاومة للماء، مما يعني أنه يمكنك الاحتفاظ بها على معصمك طوال اليوم تقريبًا - وذلك رغم التدريبات الخاصة بالمجهود والسباحة في المسبح أو البحيرة أو المحيط، وحتى إذا علقت في المطر.

ولمنعك من النقر على وجه الساعة عن طريق الخطأ أثناء وجودك في الماء، تم تجهيز ساعات Apple بميزة قفل الماء التي تقفل الشاشة مؤقتًا وتساعد على إزالة أي ماء منها عند عودتك إلى اليابسة.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الميزة وكيفية تعطيلها عند عدم الحاجة إليها: ما هي أيقونة قطرة الماء على ساعة آبل؟ يرتبط رمز قطرة الماء بـ Water Lock ، وهي ميزة لـ Apple Watch تمنعك من لمس شاشة Apple Watch أو التفاعل معها عندما تكون في الماء، وعند إيقاف تشغيل Water Lock ، ستصدر Apple Watch بعض الأصوات القصيرة لتنقية المياه من مكبر صوت الساعة.

وإذا نسيت تشغيل Water Lock قبل الذهاب إلى الماء، فلن تتغير مقاومة الماء في Apple Watch (فقط قدرتك على التفاعل مع الشاشة)، حيث يمكنك مسح المياه من السماعات عن طريق تشغيل وإيقاف Water Lock يدويًا بمجرد خروجك من الماء.

كيفية تشغيل Water Lock على Apple Watch 1. اسحب لأعلى على وجه Apple Watch لفتح مركز التحكم.

هنا ، يمكنك أيضًا تشغيل الأصوات و Wi-Fi وعدم الإزعاج، أبيجيل أبيساميس ديماريست

2. قم بالتمرير لأسفل، ثم انقر فوق رمز قفل الماء. يبدو وكأنه قطرة مطر.

سترى رمز Water Lock الأزرق في الجزء العلوي من وجه ساعتك عند تشغيل Water Lock

نصيحة سريعة: يتم تشغيل Water Lock تلقائيًا عند بدء تمرين يعتمد على الماء، وتشمل هذه السباحة بركة السباحة والسباحة في المياه المفتوحة وركوب الأمواج.





كيفية إيقاف تشغيل Water Lock على Apple Watchإذا كانت Apple Watch لا تستجيب للنقرات على الشاشة ، فقد يكون Water Lock قيد التشغيل، لإيقاف تشغيله ، قم بتدوير Digital Crown حتى تملأ قطرة الماء الزرقاء الدائرة الرمادية.