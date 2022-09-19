شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن نظام الدفع "مير" الروسى؟ والان مع تفاصيل الخبر



مير: القاهرة - سامية سيد - على غرار العديد من أنظمة الدفع الإلكتروني، فإن روسيا تمتلك نظام دفع إلكتروني خاص بها يعرف بـ "مير" أو "Mir" ، والتى تعتبر بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركات الدفع الأمريكية بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.مير: هي شركة خدمات مالية روسية تقدم بطاقات بنكية للبنوك يقع مقرها في موسكو بروسيا وهي مملوكة لشركة تتبع البنك المركزي الروسي، حيث تُسهل شركة مير عمليات تحويل الأموال الإلكترونية بناءً على نظام الدفع الوطني الذي أنشأه البنك المركزي الروسي بموجب القانون المعتمد في 1 مايو 2017.

لا تصدر مير بطاقات ولا تحدد أسعارًا ورسومًا للمستهلكين؛ بدلاً من ذلك تزود مير المؤسسات المالية (مثل: المصارف) بمنتجات الدفع التي تحمل علامة مير والتي يستخدمونها بعد ذلك لتقديم بطاقات الائتمان أو بطاقات الحسابات الجارية أو البرامج الأخرى لعملائهم.

ويتم قبول بطاقات مير في الغالب من قبل الشركات التي تتخذ من روسيا مقراً لها، مثل إيروفلوت أو السكك الحديدية الروسية، على الرغم من أنها أصبحت تدريجياً تحظى بشعبية بين الشركات الأجنبية التي تقوم بجزء من أعمالها في روسيا.

تاريخ نظام مير للمدفوعات ولدت فكرة "مير" من سلسلة من المبادرات المشتركة بين البنك المركزي الروسي والبنك الدولي في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي تهدف إلى إنشاء إطار عمل لنظام معالجة المدفوعات المستقل داخل روسيا، بينما كان التطوير على وشك الانتهاء، لكن أوقفت الأزمة المالية العالمية (2008) النشاط في المشروع إلى أجل غير مسمى.

وعلى أساس هذا العمل الأساسي، تم إضفاء الطابع الرسمي على مير كنظام في عام 2014 كوسيلة للتغلب على المشاكل المحتملة للمدفوعات الإلكترونية في داخل روسيا، بعد أن حُرمت العديد من البنوك الروسية من استعمال خدمات الشركات الأمريكية بسبب العقوبات الدولية خلال الأزمة الأوكرانية عليها، لذا ونتجية لتلك العقوبات تم إطلاق البطاقات الأولى التي تعمل على نظام مير في ديسمبر 2015.

وبدأ بنك سبيربنك وهو البنك الرائد في روسيا، في إصدار بطاقات مير في أكتوبر 2016، وبحلول نهاية عام 2016، تم إصدار 1.76 مليون بطاقة مير من قبل 64 مصرفاً، واعتبارًا من فبراير 2021 ، تم إصدار 89.4 مليون بطاقة.

وتم إتمام 3.5 مليار دفعة باستخدام نظام مير في عام 2020، بزيادة 75٪ عن عام 2019، وفي مارس 2021، أعلن نظام الدفع الوطني الروسي عن حظر تجديد المحافظ الإلكترونية الأجنبية، تعتبر مثل هذه العمليات عالية المخاطر.

وفي مارس 2019 ، تم إطلاق نظام الدفع اللاتلامسي من الهواتف الذكية Mir Pay ، حيث تتيح الخدمة الدفع في أي محطة تُقبل فيها بطاقات Mir اللاتلامسية، كذلك فإن التطبيق متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android.

وفي عام 2019 ، أصبح Aloqabank في أوزبكستان جهة إصدار لبطاقات UzCard مع تطبيق الدفع MIR ، وفي 20 يوليو 2021 ، أتاحت Apple استخدام بطاقات Mir في خدمة الدفع Apple Pay ، وفي يناير 2022 أفادت شركة Wildberries الروسية لتجارة التجزئة أن حصة مدفوعات بطاقات MIR في عام 2021 تجاوزت حصة المنافسين مثل Visa و MasterCard .