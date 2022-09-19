شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إعادة نشر TikTok لشخص ما فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي كل تطبيق من تطبيقات الوسائط الاجتماعية تقريبًا على طريقة مضمنة لإعادة نشر المحتوى، ويتيح لك هذا مشاركة المنشورات التي تحبها مع الأصدقاء، مع الاستمرار في نسب المنشور لصاحب الملصق الأصلي، حيث أضاف TikTok مؤخرًا خيار إعادة النشر الخاص به، مما يمنح المستخدمين طريقة سريعة لمشاركة مقاطع الفيديو المفضلة لديهم مع المتابعين، وإليك كيفية استخدامه.



كيفية إعادة النشر على TikTok كيفية إعادة النشر على TikTok تؤدي إعادة نشر مقطع فيديو TikTok إلى زيادة احتمالية ظهوره في خلاصات متابعيك، كما لو كنت الشخص الذي نشره، وسيظل يُنسب إلى المنشئ الأصلي، ولكن ستظهر صورة ملفك الشخصي عليه أيضًا.

هذه الخطوات هي نفسها على كل من iPhone و Android:

1. افتح TikTok وابحث عن الفيديو الذي تريد إعادة نشره.

2. أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط فوق رمز السهم في الزاوية اليمنى السفلية.

3. سيتم فتح قائمة إرسال إلى، المليئة بخيارات مشاركة وإعادة دمج TikTok، حدد خيار إعادة النشر الذهبي في أعلى اليسار.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها نشر TikTok، فستظهر قائمة صغيرة توضح وظيفة إعادة النشر، تجاوز هذه القائمة لإكمال إعادة النشر.

4. بمجرد إعادة نشر الفيديو، ستظهر صورة ملفك الشخصي فوق اسم القائم بالتحميل الأصلي، مع فقاعة تقول + إضافة تعليق بجوارها. اضغط فوق هذه الفقاعة لإضافة تعليق، والذي سيظهر مع الفيديو المعاد نشره كلما شاهده متابعيك.

إذا كنت تريد في أي وقت التراجع عن إعادة النشر وجعله يختفي من خلاصات متابعيك، فافتح قائمة إرسال إلى TikTok مرة أخرى واضغط فوق إزالة إعادة النشر.