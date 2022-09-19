شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. التقط فوياجر 1 أول صورة لنظام الأرض والقمر فى 18سبتمبر 1977 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت المركبة الفضائية فوياجر 1 التابعة لناسا صورة للأرض والقمر في 18 سبتمبر 1977، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط الأرض والقمر في إطار واحد، وفقاً space.

في ذلك الوقت، كانت فوياجر 1 على بعد أكثر من 7 ملايين ميل من الأرض، وكان قد انطلقت قبل حوالي أسبوعين في مهمة لاستكشاف الكواكب الخارجية.

ومرت فوييجر 1 عبر حزام الكويكبات وزارت كوكب المشتري وزحل، ثم أخذ منعطفًا حادًا وبدأ يتجه مباشرة من مستوى النظام الشمسي.

قبل دخول فوياجر 1 إلى الفضاء بين النجوم، أقنع كارل ساجان وكالة ناسا بتحويل كاميراتها مرة أخيرة لالتقاط صورة عائلية لجميع الكواكب في النظام الشمسي، حيث تُظهر هذه الصورة العائلية الأرض على أنها بقعة صغيرة في شعاع من أشعة الشمس، وهي معروفة الآن باسم "النقطة الزرقاء الباهتة".