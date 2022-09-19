شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على مياه خارج الأرض فى نيزك سقط ببريطانيا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر العلماء على مياه خارج الأرض لأول مرة في نيزك سقط في المملكة المتحدة، ويُعتقد أيضًا أن نيزك Winchcombe، الذي اصطدم بممر في بلدة Gloucestershire في فبراير من العام الماضي، يحمل أدلة حول مصدر محيطات الأرض الشاسعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال آشلي كينج، الباحث في مجموعة المواد الكوكبية في متحف التاريخ الطبيعي، إن 12% من العينة تتكون من الماء.

وأضاف لمهرجان العلوم البريطاني: "إن تكوين تلك المياه يشبه إلى حد بعيد تكوين الماء في محيطات الأرض"، مؤكدا "إنه حقًا دليل جيد على أن الكويكبات والأجسام مثل Winchcombe قدمت مساهمة مهمة جدًا لمحيطات الأرض."

أوضح الدكتور كينج أيضًا أن هذه كانت المرة الأولى التي يسقط فيها نيزك يحتوي على مياه أرضية خارج الأرض، وإن كانت محبوسة في المعادن، في المملكة المتحدة.

وأضاف، أنه بسبب سرعة استعادة النيزك البالغ 1 رطل (0.5 كجم) لم يتلوث بالمياه والمواد على الأرض، مؤكدة "نحاول دائمًا مطابقة تكوين النيازك المائية والمواد الأخرى الموجودة خارج الأرض مع تكوين الماء على الأرض".

وفي حديثه في جامعة دي مونتفورت، التي تستضيف المهرجان، قالت إن التحليل أظهر أن النيزك جاء من كويكب في مكان ما بالقرب من كوكب المشتري، وتشكل منذ حوالي 4.6 مليار سنة، واستغرق رحلته إلى الأرض حوالي 300000 سنة.