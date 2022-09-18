شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 4 سنوات لا تزال المركبة الصينية Yutu 2 تتدحرج على الجانب البعيد من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتدحرج المركبة الصينية "Yutu 2" علي الجانب البعيد من القمر بعد ما يقرب من 4 سنوات، وفقًا لآخر تحديث نادر للمهمة، حيث تواصل الروبوتات الأولى التي هبطت بأمان على الجانب البعيد من القمر عملها بهدوء، وفقاً لموقع space.

وتم إطلاق مركبة الهبوط الصينية Chang'e 4 و Yutu 2 في Von Kármán Crater في يناير 2019، وقد تم تنفيذ أهداف علمية واستكشافية منذ ذلك الحين.

كان هناك نقص في التقارير حول التقدم الذي أحرزه الثنائي في الأشهر الأخيرة، ولكن تحديثًا للمهمة يتزامن مع مهرجان القمر، حيث يكشف أن كل شيء على ما يرام مع المركبة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

تحمل العربة الجوالة كاميرا بانورامية رصدت بواسطتها ما وصف في البداية بأنه "كوخ غامض" ولكن تبين أنه صخرة على شكل أرنب، وتم تجهيز Yutu 2 أيضًا برادار اختراق القمر، ومقياس طيف للتصوير بالأشعة تحت الحمراء، وكاشف ذرة محايدة تم تطويره بالاشتراك مع السويد، وقد حقق عددًا من النتائج المثيرة للاهتمام على الجانب الآخر من القمر.

نظرًا لأن الجانب البعيد من القمر لا يواجه الأرض أبدًا، فقد أرسلت الصين قمرًا صناعيًا يُدعى "كويكياو"، في مدار خاص وراء القمر، مما يسمح له بترديد الإشارات بين المركبة الفضائية Chang'e 4 والأرض.

ومن المتوقع أن تكون مهمة القمر القادمة للصين هي Chang'e 6، وستحاول المركبة الفضائية جمع عينات من الجانب البعيد من القمر وستحتاج أيضًا إلى Queqiao أو قمر صناعي آخر للاتصال بالأرض.