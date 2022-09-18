شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد الاختبار التجريبي لـArtemis I يوم الأربعاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد محاولتين فاشلتين لإطلاق صاروخها الجديد، تستعد ناسا لمحاولة ثالثة لإطلاق نظام الإطلاق الفضائي في 27 سبتمبر.

وكجزء من الاستعدادات للإطلاق، ستقوم ناسا هذه المرة بإجراء اختبار تجريبي منفصل للتبريد قبل عدة أيام من الإطلاق، للتحقق مما إذا كانت الإصلاحات الأخيرة قد نجحت، ستبث وكالة ناسا هذا الاختبار مباشرة هذا الأسبوع.

مع بقاء صاروخ نظام الإطلاق الفضائي على منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، تم إجراء إصلاحات في الموقع ومن المقرر إجراء الاختبار يوم الأربعاء21 سبتمبر بحسب موقع Digitartlends.

ماذا تتوقع من الاختبار؟

واجهت المحاولتان السابقتان لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة أوريون الفضائية على مهمة Artemis I غير المأهولة حول القمر مشاكل في تسرب الهيدروجين.

يستخدم الصاروخ مزيجًا من الأكسجين السائل والهيدروجين السائل كوقود ، ولكن ثبت أن إدخال الهيدروجين السائل إلى المرحلة الأساسية للصاروخ أمر مزعج.

أثناء المحاولة الأولى للإطلاق ، كان هناك تسرب صغير للهيدروجين السائل ولكن تم إلغاء الإطلاق بسبب مشاكل في المحركات. لكن خلال المحاولة الثانية، كان هناك تسرب أكثر خطورة وفشلت عدة محاولات لإصلاحه.

منذ ذلك الحين أكمل مهندسو ناسا أعمال إصلاح الأجهزة المتأثرة بالتسرب، لمحاولة تجنب مشكلة تسرب أخرى، سيشهد اختبار الخزان امتلاء خزانات الصاروخ بالوقود لاختبار ما إذا كان كل شيء يسير بسلاسة قبل الإطلاق الفعلي.

كيف تشاهد الاختبار؟

سيتم بث الاختبار على الهواء مباشرة على تلفزيون ناسا، والذي يمكنك مشاهدته إما باستخدام الفيديو المضمن بالقرب من أعلى هذه الصفحة أو عن طريق التوجه إلى موقع ناسا على الويب.

ومن المقرر أن تبدأ التغطية في الساعة 7:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي (4:15 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) يوم الأربعاء 21 سبتمبر.

هناك حدث فضائي آخر يحدث في ذلك اليوم أيضًا، مع إطلاق مهمة Soyuz MS-22 الروسية إلى محطة الفضاء الدولية، سوف ينتقل تلفزيون ناسا لعرض تغطية الإطلاق في حوالي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي (6 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، ولكن إذا كنت ترغب في مواصلة مشاهدة اختبار الخزان الذي سيكون متاحًا على القناة الإعلامية التابعة لناسا.