الفرق بين واجهتي One UI و One UI Core في أجهزة سامسونج

One Ui و One Ui Core هما واجهتي سامسونج الرسميتين لكل الهواتف الخاصة بهم، بتصميم سامسونج المميز والجيد جدًا والهادئ الذي اعتدنا عليه من الشركة، سامسونج من الشركات التي تُصدر واجهات مميزة بالكثير من المزايا والبرامج التي تساعد على تحسين تجربة استعمال هواتف ذكية أفضل من باقي الشركات، واجهة سامسونج المميزة لديها مشكلة وحيدة، وهي أنها ثقيلة على الهواتف الذكية المتوسطة، لذلك قسمت سامسونج الواجهة الى واجهتين؛ واجهة One Ui العادية وواجهة One UI Core المخففة التي تحمل جزءًا من مميزات الواجهة الكاملة لكن ليست كلها، في هذا المقال نريد ان نقارن بين نسختي الواجهة وما الفوارق بين النسختين فتابع معنا.

فكرة انشاء One UI Core

هناك فكرتين أساسيتين في هذه النقطة، الفكرة الأولى تكمن في وضع فارق كبير بين أجهزة سامسونج المرتفعة في السعر نسبيًا (مثل الفئة المتوسطة والرائدة مقارنة بالفئة الإقتصادية) فلا تحصل على سائر مميزات النسخ المرتفعة في السعر في الهواتف منخفضة السعر، والسبب الثاني هو فارق الإمكانيات فنسخة Core هي نسخة مُخففة من الواجهة وتحتاج عتاد أضعف وأبسط من الذي تحتاجه الواجهة الكاملة، نسخة Core هي نُسخة مصغرة ومخففة من الواجهة الكاملة بمميزات أقل للهواتف ذات الميزانية المنخفضة والأسعار الأبسط.

كيف تتحقق من نوع الواجهة على هاتفك؟

افتح تطبيق الإعدادات

اختر حول الهاتف او About phone

اختر معلومات البرنامج او Software information

ستجد نوع الواجهة مكتوبًا أمامك سواء One UI او One UI Core

الفروقات الرئيسية بين One UI Core و One UI

حماية Knox

حماية Knox في Samsung هي حماية على مستوى الهاردوير ليست على نظام حماية مُبت على الهاتف فحسب بل هي جزء أصيل من الـHardware الخاص بالهاتف، لن تلاحظ فروقًا بين هاتف به Knox وهاتف آخر لكن ميزة مثل Secure Folder او المحلد الآمن ليست موجودة على نسخة Core من الواجهة بسبب عدم وجود حماية Knox، تحديدًا كل الخدمات التي تعتمد على عمل Knox لن تعمل في هذه الواجهة، فالبتالي لم تقم سامسونج بإضافاتهم، حماية Knox مفيدة ان كنت تريد الحفاظ على خصوصيتك بشكل أكبر وتخاف على بياناتك بشكل كبير.

الربط مع Windows

تقدم سامسونج ميزة Link to Windows وهي عملية تضمين تطبيق Phone Link لمايكروسوفت في النظام من أجل الربط مع ويندوز، رغم ان هذه الميزة ليست متوفرة في نسخة Core من الواجهة الا أنك يمكنك تحميل تطبيق Phone Link الخاص بويندوز والحصول على نفس هذه الميزة بدون مشاكل، لكن هناك نقطة أخرى بأنك لن تحصل على الميزة كاملة بل ستحصل على جزء منها، المزايا الكاملة مثل فتح تطبيقات الهاتف على ويندوز متاحة فقط للهواتف التي تحمل Link to windows كاملة.

الوضع السهل

الوضع السهل هو تغيير في واجهة الهاتف بشكل أكبر ليناسب من لديهم مشاكل في البصر وكبار السن، فكرة الوضع السهل انه يقوم بكتبير العناصر الخاصة بالهاتف واظهارها بشكل أفضل، كانت قديمًا هذه ميزة متوفرة لكل أجهزة سامسونج لكن للأسف تم تقسيمها بين One UI و One UI Core، الميزة مفيدة لكبار السن ولضعاف البصر ستساعدهم في التعامل مع الهاتف بدون مشاكل وبسهولة أكثر من الوضع الطبيعي.

تطبيق Good Lock

تطبيقات وليس تطبيق، Good Lock مجموعة تطبيقات سامسونج المميزة التي تساعد على تخصيص الهاتف بكثرة والتعديل فيه بحرية كبيرة إضافة بعض المميزات وتغيير شاشة القفل وفلترة الإشعارات وتغيير الشاشة الرئيسية والكثير من النقاط التي لا يمكن التخلي عن Good Lock فيها، لكن للأسف لا يعمل على نسخة Core نهائيًا

تطببيق Bixby

مساعد سامسونج الصوتي والرقمي هو مساعد نوعًا ما جيد بعض الشيء، ليس أفضل مساعد يمكنك استعماله اعني انا لا استعمله كثيرًا لكن هناك بعض المميزات الجيدة فيه مثل Bixby Routines مثلًا التي تساعدك على انجاز العديد من المهام السريعة بدون ان تتدخل مع الهاتف في سيناريوهات معينة، وBixby Vision (بديل Google Lens) ولو انه موجود على بعض هواتف One UI Core أيضًا.

Samsung Pay

بسبب عدم وجود Knox فهذه الميزة غير موجودة، خدمة الدفع الخاصة بسامسونج غير موجودة في أجهزة Core وهي ميزة مهمة ان كانت دولتك تدعم الدفع عن طريق الهواتف المحمولة، وآمنة بشكل كبير مقارنة بخدمات الدفع الأخرى، خاصة مع تطبيق حماية Knox على الخدمة تساعد على حماية عمليات الدفع والشراء الخاصة بك.

الخلاصة – الأجهزة الصادرة بـ One UI Core

أبرز الأجهزة الصادرة بهذه الواجهة فهي اجهزة سلسلة Galaxy A رخيصة الثمن وبعد هواتف سلسلة M مثل Galaxy A02 وGalaxy A11 وGalaxy A21s وGalaxy M10 وGalaxy M11 وGalaxy M51، ويمكنك الاضطلاع على قائمة الأجهزة الكاملة التي تصدر بهذه الواجهة من موقع سامسونج، لكن ما لوحظ ان سامسونج تقلل الفروقات بين الواجهتين مع الوقت، الفروقات بينهم في الإصدار الثاني أكبر من الثالث وأكبر من الرابع، قد يكون الإصدار الخامس من واجهة سامسونج بداية ازالة هذه الفروقات، فلننتظر.