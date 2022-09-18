شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لاختبار التزود بالوقود الرئيسى لصاروخ أرتميس 1 القمرى يوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وكالة ناسا لإجراء اختبار مهم لتزويد صاروخها القمري Artemis 1 يوم الأربعاء 21 سبتمبر، والذي يمكن أن يبقي المركبة الضخمة على المسار الصحيح للإقلاع بعد أقل من أسبوع، وفقاً لموقع space.

وستستخدم Artemis 1، وهي أول مهمة في برنامج Artemis moon التابع لناسا، صاروخًا ضخمًا لنظام الإطلاق الفضائي "SLS" لإرسال كبسولة Orion في رحلة طويلة إلى مدار القمر والعودة.

سيظهر اختبار التزود بالوقود يوم الأربعاء ما إذا كان هذا الإصلاح ناجحًا، حيث يخطط فريق Artemis 1 لضخ مادة دافعة فائقة البرودة، الهيدروجين السائل والأكسجين السائل في SLS على منصة الإطلاق 39B في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، ومن المقرر أن تبدأ العملية في الساعة 7:15 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وستعقد ناسا مؤتمرا صحفيا غداً الاثنين 19 سبتمبر الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لمناقشة اختبار التزود بالوقود.

تم طرح مكدس Artemis 1 إلى Pad 39B في 16 أغسطس من مبنى تجميع المركبات الضخم في KSC (VAB) إذا لم يسير اختبار التزود بالوقود يوم الأربعاء بشكل جيد، فقد يتعين على SLS و Orion العودة إلى VAB لمزيد من العمل المكثف.