شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحول عن طريق الخطأ "ربع مليون دولار" إلى مدون.. واستغرقت شهرًا لطلب استعادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت جوجل عن طريق الخطأ ربع مليون دولار إلى مدون ومهندس أمان ، والذى يقول أن الشركة لم تدرك الأمر إلا بعد مرور شهر على الأقل لتقوم بمراسلته بعد ذلك، حيث قال سام كاري على تويتر بأن عملاق التكنولوجيا قام "بشكل عشوائي" بتحويل مبلغ 249،999 دولارًا إليه إلى جانب لقطة شاشة".

وقال كاري في التغريدة: "لا بأس إذا كنتم لا ترغبون في استعادتها"، مضيفًا أنه قد مر أكثر من ثلاثة أسابيع منذ أن تلقى الأموال وحصل على تذكرة دعم عندما اتصل بشركة جوجل.

وقال كاري إنه لم ينفق المال واحتفظ به حتى تطلب الشركة استرداده حتمًا، ولتفادي دفع ضريبة على الأموال ، قد يحتاج إلى تحويلها إلى حساب آخر، كما قال لـ NPR News.

وأخبر مهندس الأمن، الذي يتقاضى أجرًا للبحث عن نقاط الضعف في برمجيات الشركات، أنه يقوم بعمل "البحث عن المكافآت" لمنظمات بما في ذلك جوجل، ومع ذلك، لم ير أي صلة بين عمله في جوجل وتحويل الأموال، حيث كان لا يزال لديه المال.

وقال متحدث باسم جوجل لـ NPR في بيان: "قام فريقنا مؤخرًا بإرسال دفعة للطرف الخطأ نتيجة خطأ بشري"، "نحن نقدر أن الشريك المتأثر أبلغنا به بسرعة، ونعمل على تصحيحه"، كما أوضحت جوجل أنها تخطط لاستعادة الأموال.