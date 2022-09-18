شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 مميزات جديدة فى هاتف iPhone 14 Pro .. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max في الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم، لكن الكثيرين لا يعرفون أنه توجد بعض الإعدادات حصرية لطرازات iPhone 14 Pro، بينما تم تقديم البعض الآخر في iOS 16 لمجموعة واسعة من أجهزة أيفون، والتى نعرض أبرزها كما يلى:



- تمكين صور ProRAW 48 ميجابكسل - تمكين صور ProRAW 48 ميجابكسل تتميز طرازات iPhone 14 Pro بنظام كاميرا خلفية تمت ترقيته يمكنه التقاط صور بدقة 48 ميجابكسل ، ولكن فقط في وضع ProRAW ، والذي يمكن تمكينه في تطبيق الإعدادات ضمن الكاميرا ← التنسيقات ← Apple ProRAW مع ضبط الدقة على 48 ميجابكسل.

وفي تطبيقالكاميرا، سيظهر زر باسم RAW في الزاوية العلوية اليمنى لتشغيل ProRAW أو إيقاف تشغيله بسهولة، حيث تحتفظ صور ProRAW بمزيد من التفاصيل في ملف الصورة لمزيد من المرونة في التحرير.

كذلك فإن صور ProRAW بدقة 48 ميجابكسل عبارة عن ملفات كبيرة جدًا تصل سرعة كل منها إلى 75 ميجابايت أو أعلى ، لذا ضع في اعتبارك مساحة تخزين iPhone إذا كنت تلتقط صورًا في هذا الوضع.

- تمكين الوضع السينمائي 4K في جميع طرز iPhone 14 الأربعة، يمكن الآن تسجيل مقاطع الفيديو ذات الوضع السينمائي بدقة 4K، ولتمكين دقة أعلى في تطبيق الإعدادات، انقر فوق الكاميرا ← تسجيل سينمائي واختر 4K بمعدل 24 إطارًا في الثانية أو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وتم تقديم الوضع السينمائي مع تشكيلة iPhone 13 ، ويتميز بتأثير عميق مع تغييرات تركيز تلقائية لمقاطع الفيديو "السينمائية".

-تحسين وضع Action Mode فى الإضاءة المنخفضة تتميز جميع طرز iPhone 14 الأربعة بوضع Action Mode جديد يتكيف مع الاهتزازات الكبيرة والحركة والاهتزازات للحصول على فيديو أكثر سلاسة، وتقول Apple إنه يمكن استخدام الميزة لتسجيل الفيديو أثناء القيادة على الطرق الوعرة في السيارة وتصوير عداء وغير ذلك.

يمكن العثور على زر وضع Action Mode في الزاوية العلوية اليسرى من تطبيق الكاميرا للفيديو، وفي تطبيق الإعدادات ، يمكن تحسين وضع الإجراء لظروف الإضاءة المنخفضة من خلال الانتقال إلى الكاميرا ← تسجيل الفيديو ← وضع الحركة الإضاءة السفلية.

-تشغيل صوت بدء التشغيل تتيح ميزة إمكانية الوصول الاختيارية الجديدة لجميع طرز iPhone 14 تشغيل صوت عند تشغيله وإيقاف تشغيله، يمكن تمكين الميزة في تطبيق الإعدادات ضمن إمكانية الوصول -> الصوت / المرئي -> تشغيل وإيقاف تشغيل الأصوات.

-إيقاف تشغيل الشاشة التي تعمل دائمًا يتم تمكين وضع العرض الدائم الجديد في iPhone 14 Pro افتراضيًا،يمكن إيقاف تشغيله في تطبيق الإعدادات ضمن Display & Brightness → Always On.

ويعمل وضع العرض الدائم على تعتيم شاشة القفل بالكامل ، لكنه لا يزال يعرض الوقت والتاريخ والأدوات وخلفية الشاشة والإشعارات غير المقروءة، وبمجرد رفع iPhone ، انقر أو اسحب لأعلى أسفل الشاشة، أو اضغط على الزر الجانبي، تعود الشاشة إلى السطوع العادي.

- تشغيل التعليقات اللمسية للوحة المفاتيح أضاف iOS 16 خيار ردود فعل لمسية جديدة للوحة مفاتيح الأسهم الخاصة بـ iPhone. على غرار العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ، يمكن لجهاز iPhone إجراء اهتزاز طفيف بعد كل مفتاح تضغط عليه أثناء الكتابة، مما يوفر تأكيدًا ماديًا على النقر على المفتاح.

في تطبيق الإعدادات ، توجد الميزة ضمن Sounds & Haptics → Keyboard Feedback → Haptic.

- إضافة رمز النسبة المئوية للبطارية إلى شريط الحالة أعاد iOS 16 أخيرًا تقديم خيار عرض رمز النسبة المئوية للبطارية في شريط الحالة على iPhone X والإصدارات الأحدث ، مما يلغي الحاجة إلى التمرير لأسفل لفتح مركز التحكم لمعرفة النسبة المئوية، ولتمكين الرمز الجديد على طرازات iPhone 14 Pro ، افتح تطبيق الإعدادات وانتقل إلى Battery → Battery Percentage.

- إرسال الرسائل تلقائيًا مع Siri يطلب Siri عادةً التأكيد قبل إرسال رسالة إلى شخص ما، ولكن في iOS 16 ، هناك خيار جديد لتخطي خطوة التأكيد، لتمكين هذا في تطبيق الإعدادات، اضغط على Siri & Search ← إرسال الرسائل تلقائيًا.