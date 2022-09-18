EVGA تتوقف عن تصنيع كروت الشاشة بسبب تصرفات Nvidia

شركة EVGA واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في عالم تصنيع قطع اجهزة الكمبيوتر قررت ان تنسحب من عالم كروت الشاشة بشكل نهائي، حيث ان الشركة قامت بالنشر في المنتدى الخاص بها بأنها لن تقوم بتصنيع الجيل الجديد من كروت Nvidia لكن ستستمر في بيع ودعم المنتجات الموجودة في الأسواق الحالية، بتوقفها عن التعامل مع Nvidia فإن EVGA بهذا الشكل تنسحب من سوق كروت الشاشة بشكل نهائي حيث بناء على تقارير فالشركة لا تنوي تصنيع كروت AMD او Intel حتى الآن.

EVGA تتوقف عن تصنيع كروت Nvidia

الشركة تتخذ قرارًا بشأن عدم العمل مع Nvidia من جديد لأنها تشعر بأن Nvidia شريك سيء، بناء على تقارير Gamers Nexus و شركة EVGA تزعم بأن Nvidia لا تخبرها بالمبلغ الذي عليها دفعه من اجل الحصول على أنوية الـGPU قبل إطلاق كارت الشاشة واطلاق سعر كارت الشاشة مثلما حدث مع RTX 3080 مما جعل الأمر صعبًا على الشركة من أجل تحديد كم ستكلف كروت الشاشة الخاصة بها، بل ان Nvidia أرسلت كل التعريفات الخاصة بكروتها وتفاصيلهم الى الصحفيين قبل ارسالهم الى شركة EVGA وتترك الشركة لا تعلم شيئًا عن عدد وحدات معالجة الرسومات التي ستضعها في تصميمها ومنتجاتها.

غير ان الشركة اضطرت لبيع كروت RTX 3080 وRTX 3090 بخسارة بعض الدولارات لتستطيع منافسة كروت انفيديا الخاصة بها حتى ولو كانت منافسة بشكل بعيد، الخسارة ليست هينة نتحدث عن مئات الدولارات في الكارت الواحد ليس رقمًا هينًا نهائيًا، بالتالي فكرة الخسارة بالنسبة للشركة أمر سيء خاصة انها تخسر لتستطيع المنافسة.

تحدث Bryan Del Rizzo المتحدث الرسمي لشركة نفيديا مع The Verge في بريد الكتروني معلقًا على هذا الأمر بأن شراكة Nvidia مع EVGA كانت رائعة على مدار السنين وسيستمرون في دعمهم مع الأجيال الحالية من كروت الشاشة، ومن ناحية EVGA فالشركة ملتزمة بالعمل على الأجيال الحالية من كروت الشاشة من بيع ودعم لكنها ستتجه في المستقبل ناحية منتجات أخرى، الشركة لا تنوي ان تغير شيئًا في عمالتها وستبقى كما هي وفي الأغلب ستزيد من انتاجيتها في القطع الأخرى فهي تصنع Power supplies وMotherboards أيضًا رغم انها مشهورة بشكل أكبر بسبب كروت الشاشة