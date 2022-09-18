شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يخطط لإبعاد "صانعى المحتوى" عن تيك توك .. اعرف هيعمل إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح شكل مقاطع الفيديو الرأسية القصيرة الذي بدأه TikTok أحد أشكال مشاهدة الفيديو المطلوبة على مستوى العالم، ولا شك أن شعبية TikTok كانت مصدر قلق لعمالقة التكنولوجيا هناك، وبينما يحاول انستجرام جاهدًا ويجرب باستمرار ميزات جديدة لمواكبة TikTok والتغلب عليه، يمتلك YouTube المملوك لشركة Google بطاقة جديدة لجذب منشئي المحتوى على نظامه الأساسي - تحقيق الدخل.

وسيعمل YouTube قريبًا على تمكين برنامج الشريك من أجل تنسيق الفيديو الرأسي القصير، الشورتات، وكما يتفق الجميع، فإن المبدعين هم أحد أهم أجزاء منصات الفيديو هذه، ومنذ بعض الوقت، قدم YouTube صندوق Creators for Short، ومع ذلك، لم يكن هناك مشاركة لأرباح الإعلانات.

وكانت الإعلانات هي أبرز جزء من هيمنة YouTube، وكما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، في أوائل العام المقبل، ستنضم "شورتس" القصيرة إلى برنامج شركاء YouTube، لذلك، على الرغم من وجود بعض المتطلبات الأساسية التي يحتاج المرء إلى تلبيتها، يمكنهم الانضمام إلى البرنامج واستثمار أفلامهم القصيرة وكسب حصة من عائدات الإعلانات.

إذن ما هي معايير الأهلية؟ يحتاج منشئو المحتوى إلى ما لا يقل عن 1000 مشترك مع 4000 ساعة مشاهدة على مدار العام، أو يمكن لمنشئي المحتوى أيضًا التأهل للبرنامج إذا حصلوا على 10 ملايين مشاهدة على الأفلام القصيرة خلال آخر 90 يومًا.

ومع ذلك، يعمل YouTube على تسهيل جني الأموال لمنشئي المحتوى الذين لم يتمكنوا من تلبية معايير برنامج الشركاء، وفي المستقبل، سيتمكن منشئو المحتوى من تقديم عضويات مدفوعة للقناة وبيع البضائع وتلقي النصائح مع "Super Thanks"، ولكن، لا توجد أي معلومات عما إذا كان سيكون هناك أي حد أدنى من الأهلية لفتح هذه الخيارات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت TikTok أيضًا عن مشاركة أرباح الإعلانات للمبدعين، وحاليًا، يقتصر على عدد قليل من المبدعين ولكن لديه معايير صارمة لوجود ما لا يقل عن 100،00 مشترك، وتقول TikTok إنها ستدفع للمبدعين نسبة 50% من الإيرادات الناتجة عن الإعلانات على TikToks الخاصة بهم.

وبالنسبة إلى العائد على YouTube، سيحصل منشئو المحتوى على 45 بالمائة من عائدات الإعلانات بينما سيحتفظ YouTube بالباقي - على عكس ما هو عليه بالنسبة لمقاطع فيديو YouTube "الطويلة"، لماذا هذا 10% إضافية.