الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، حقيقة وصول سعر آيفون 14 إلى 60 ألف جنيه في مصر.

وقال طلعت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت، إن أسعار آيفون 14 الجديد لدى تجار التجزئة تصل إلى حوالي 28 ألف جنيه للعادي، و50 ألف جنيه لفئة بروماكس 256، بينما يصل سعر آيفون 14 الجديد بروماكس 512 بحوالي 61 ألف جنيه.

وأضاف: "تواصلت مع الوكيل في مصر وقالي إنه خلال أسبوعين هينزله في مصر ولكن لم يستطيع تحديد سعره حتى الآن".

وتابع رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية: "سعره غالي لأنه يأخذ أول قطفة خاصة أن استيراد التليفونات متوقف حاليًا ويتم دخوله بشكل غير رسمي في ظل أزمة توفير الاعتمادات المستندية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".