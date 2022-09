شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتستبدل أيفونك القديم بـ iPhone 14 .. اعرف هتدفع كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت هواتف أيفون 14 الجديدة متاحة للشراء للمستخدمين في العديد من دول العالم، لذلك فإذا كنت من بين العديد من العملاء الذين يقومون بالترقية من جهاز ايفون أقدم ، فقد تفكر في خياراتك للاستبدال أو ما يعرف بـ "Apple Trade In".

حيث أنه لدى أبل برنامج استبدال شائع يمنح العملاء قدرًا معينًا من الائتمان من شراء ايفون جديد بناءً على الهاتف الذي يتم تسليمه وحالته، حيث يقوم العديد من العملاء بترقية ايفون الجديد الخاص بهم من خلال برنامج المقايضة بدلاً من الدفع بالكامل أو الانتقال من خلال شركة نقل.

ولمساعدة العملاء الذين يتطلعون إلى استبدال طراز iPhone 14 جديد ، تم إدراج أسعار الاستبدال المقدرة من أبل أدناه لمجموعة واسعة من أجهزة أيفون من الجيل السابق.

iPhone 13 Pro Max - ما يصل إلى 720 دولارًا

iPhone 13 Pro - ما يصل إلى 600 دولار

iPhone 13 - ما يصل إلى 470 دولارًا

iPhone 13 mini - ما يصل إلى 380 دولارًا

iPhone 12 Pro Max - ما يصل إلى 530 دولارًا

iPhone 12 Pro - ما يصل إلى 430 دولارًا

iPhone 12 - ما يصل إلى 320 دولارًا

iPhone 12 mini - ما يصل إلى 250 دولارًا

iPhone SE (الجيل الثاني) - ما يصل إلى 100 دولار

iPhone 11 Pro Max - ما يصل إلى 370 دولارًا

iPhone 11 Pro - ما يصل إلى 300 دولار

iPhone 11 - ما يصل إلى 220 دولارًا

iPhone XS Max - ما يصل إلى 210 دولارات

iPhone XS - ما يصل إلى 150 دولارًا

iPhone XR - ما يصل إلى 140 دولارًا

iPhone X - ما يصل إلى 130 دولارًا

iPhone 8 Plus - ما يصل إلى 110 دولارات

iPhone 8 - ما يصل إلى 75 دولارًا

iPhone 7 Plus - ما يصل إلى 70 دولارًا

iPhone 7 - ما يصل إلى 40 دولارًا

وستعتمد القيمة الدقيقة التي ستمنحك إياها أبل لجهازك على حالته وطرازه الدقيق، حيث أن الأسعار المذكورة أعلاه وعلى موقع أبل الإلكتروني هي فقط أقصى مبلغ يمكن أن تقدمه لك أبل، وقبل أن تقرر استخدام برنامج الاستبدال من Apple ، تأكد من مراجعة شركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة أي عروض ترويجية متاحة.

وهناك أربعة طرز جديدة من iPhone 14 هذا العام: iPhone 14 بشاشة 6.1 بوصة ، و iPhone 14 Plus بشاشة 6.7 بوصة ، و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max مع 6.1 بوصة و 6.7- يعرض بوصة ، على التوالي، ويعتبر كل من iPhone 14 و iPhone 14 Plus ترقيات معتدلة مقارنة بـ iPhone 13 و iPhone 13 mini ، والتي يحل محلها iPhone 14 Plus الأكبر بحجم 6.7 بوصة الآن. يتميز النموذجان بخصائص الكاميرا الجديدة ، شريحة A15 Bionic وعمر بطارية أطول.